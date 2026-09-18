Oktoberfest începe sâmbătă, la München, iar vizitatorii vor plăti în medie 15,61 euro pentru un litru de bere. Prețul este cu 2,4% mai mare decât în 2025 și de aproape cinci ori mai ridicat decât în 1985. Festivalul atrage anual milioane de turiști și generează peste un miliard de euro pentru economia locală.

Oktoberfest, considerat cel mai mare festival al berii din lume, începe sâmbătă, 19 septembrie, la München. Evenimentul se desfășoară până pe 4 octombrie și este așteptat să atragă milioane de vizitatori din Germania și din străinătate.

Una dintre principalele teme de discuție înaintea deschiderii festivalului este, ca în fiecare an, prețul berii. În 2026, un litru de bere va costa în medie 15,61 euro, potrivit datelor oficiale citate de DPA și preluate de MEDIAFAX.

Prețul este cu 2,4% mai mare decât anul trecut. Berea este servită în cadrul festivalului în recipiente de un litru, cunoscute local drept „Maß”.

Berea s-a scumpit de aproape cinci ori din 1985

Diferența față de acum patru decenii este mult mai mare. În 1985, vizitatorii Oktoberfest plăteau, în medie, 3,20 euro pentru un litru de bere.

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Raportat la prețul mediu din 2026, litrul de bere este acum de aproape cinci ori mai scump. Calculată pe baza acestor valori, creșterea este de aproximativ 388%.

Evoluția prețului berii a fost mult mai rapidă decât cea a prețurilor de consum din Germania. Potrivit specialiștilor citați de DPA, prețurile de consum au crescut cu aproximativ 120% din 1985, în timp ce prețul berii de la Oktoberfest a urcat cu aproape 400%.

Prețurile berii sunt stabilite de fiecare dintre marile corturi ale festivalului, astfel că tariful diferă în funcție de locație. Media de 15,61 euro reflectă nivelul general al prețurilor pentru ediția din acest an.

Festivalul începe cu deschiderea primului butoi

Oktoberfest este o tradiție a orașului München și un eveniment important pentru cultura bavareză. Deschiderea oficială are loc sâmbătă, când primarul Münchenului, Dominik Krause, va da startul festivalului prin deschiderea primului butoi de bere.

Pe parcursul celor 16 zile, vizitatorii au la dispoziție corturile tradiționale de bere, preparate bavareze, atracții și târguri. Evenimentul a devenit în timp una dintre principalele atracții turistice ale orașului.

Dincolo de consumul de bere și gastronomie, Oktoberfest are un impact economic semnificativ. Festivalul generează anual peste un miliard de euro pentru economia locală, prin cheltuielile vizitatorilor pentru cazare, restaurante, transport, cumpărături și divertisment.

Creșterea prețului berii rămâne însă unul dintre cele mai vizibile efecte ale evoluției costurilor festivalului, iar suma de 15,61 euro pentru un litru va fi, din nou, unul dintre subiectele centrale pentru milioanele de persoane așteptate la München.