De ce apar musculițele de fructe în bucătărie: „Le inviți pe insecte să se alăture”/Un entomolog spune ce greșeli aparent banale le atrag în casă

Musculițele de fructe par uneori să apară din senin, în jurul chiuvetei sau pe blatul din bucătărie. Prezența lor nu înseamnă însă neapărat că locuința este murdară. Unele dintre cele mai obișnuite obiceiuri din bucătărie pot crea condițiile de care aceste insecte au nevoie pentru a se hrăni și a se înmulți.

Brandon Runyon, entomolog la Swat Pest Management, dezvăluie care sunt greșelile frecvente care pot atrage musculițele de fructe și ce putem face pentru a face bucătăria mai puțin atractivă pentru ele, potrivit Real Simple.

Lași fructele și legumele coapte prea mult pe blat

Se întâmplă frecvent să lași fructele și legumele pe blat, cu intenția de a le consuma în scurt timp. Pe măsură ce acestea se alterează sau se coc prea mult, însă, pot deveni o sursă de hrană și un loc pentru reproducerea musculițelor.

„Când aceste produse încep să se descompună sau sunt prea coapte, fermentează, producând dioxid de carbon, drojdie și alcool”, explică Runyon. „Aceste mirosuri îi transmit musculiței de fructe că a găsit un loc pentru hrănire și reproducere.”

- articolul continuă mai jos -

Păstrarea fructelor și legumelor în condiții care le mențin proaspete mai mult timp poate ajuta, astfel, la reducerea condițiilor care atrag insectele. Ideea este simplă, spune entomologul: „Dacă produsele nu fermentează, nu produc mirosurile pe care le caută musculița de fructe.”

Uiți de resturile alimentare din recipientul pentru compost

Recipientul pentru resturi alimentare poate deveni, la rândul său, un loc ideal pentru musculițele de fructe dacă nu este golit suficient de des.

„Dacă lași recipientul pentru compost nesupravegheat, le oferi pur și simplu o sursă în care să se dezvolte”, spune Runyon, referindu-se la fermentarea resturilor alimentare, care produce gazele și mirosurile ce atrag insectele.

Într-un mediu cald, musculițele de fructe pot trece de la ou la adult în numai șapte până la 10 zile. „Un micro-mediu precum recipientul pentru compost le va permite să se înmulțească mai repede”, explică entomologul.

Un recipient cu capac poate ajuta la limitarea accesului insectelor la resturile alimentare, iar golirea lui regulată reduce timpul în care acestea rămân în bucătărie.

Arunci recipientele reciclabile fără să le clătești

Dozele, sticlele și recipientele alimentare care ajung la reciclare pot păstra urme de mâncare sau băuturi. Dacă acestea rămân în recipientul de reciclare, resturile se pot descompune și fermenta, atrăgând musculițele.

„Le inviți pe insecte să se alăture ție la resturile tale”, spune Runyon.

Cât de repede apare problema depinde și de frecvența cu care scoți materialele reciclabile din casă.

Și recipientul în sine poate conta. Runyon recomandă unul care ajută la blocarea mirosurilor și se închide bine. Potrivit entomologului, reducerea circulației aerului în și din recipient încetinește producerea microbilor care încep fermentația și, implicit, a mirosurilor care atrag musculițele de fructe.

„Când previi circulația aerului în și din recipient, încetinești producerea microbilor care încep fermentația, ceea ce duce la mirosurile care atrag musculițele de fructe”, explică Runyon.

Presupui că scurgerea din chiuvetă este curată

Resturile alimentare ajunse în scurgere pot fi o altă sursă de probleme. Chiar și atunci când există un sistem de tocare a resturilor alimentare, bucățelele de mâncare pot rămâne în interiorul acestuia și în jurul gurii de scurgere.

„Mâncarea ajunge peste tot în interiorul acelui dispozitiv, pe pereți și pe marginea scurgerii”, spune Runyon. „Aceste bucățele sunt o adevărată sărbătoare pentru dăunători precum musculițele de fructe.”

Resturile oferă și umezeala de care insectele au nevoie. Potrivit entomologului, partea inferioară a scurgerii poate deveni un loc favorabil pentru înmulțirea musculițelor de fructe și a musculițelor de canalizare, deoarece le oferă cele trei lucruri necesare pentru dezvoltare: hrană, apă și un loc pentru reproducere.

Lași bureții și lavetele ude

După ce speli vasele, poate părea suficient să clătești rapid buretele sau laveta. Un pas pe care îl poți omite însă este uscarea lor.

„Acest mediu umed este un teren propice pentru dezvoltarea bacteriilor; resturile rămase în interiorul buretelui sau al lavetei se vor descompune și vor atrage musculițele de fructe”, spune Runyon.

Partea inferioară a bureților, care rămâne adesea umedă, poate oferi insectelor atât hrană, cât și apă.

De aceea, bureții și periile ar trebui lăsați să se usuce între utilizări, astfel încât apa să se poată scurge, iar materialul organic să se usuce mai repede.

„Astfel sunt eliminate sursele de apă și este încetinită descompunerea materialului organic pe măsură ce acesta se usucă”, explică entomologul.