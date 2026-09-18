Moartea unei femei de 50 de ani și a fiicei sale de 15 ani, pusă inițial pe seama unei toxiinfecții alimentare, este anchetată acum ca posibil dublu omor. Analize realizate în Italia și Germania au indicat prezența ricinei în cazul celor două victime, conform Mediafax.

Potrivit ANSA, rezultatele analizelor efectuate în Italia și la Institutul Robert Koch din Germania au schimbat radical ancheta privind decesele produse în regiunea Molise, în sudul Italiei.

Mama și fiica s-au îmbolnăvit în Ajunul Crăciunului, în locuința familiei. Inițial, simptomele au fost puse pe seama unei toxiinfecții alimentare, însă investigațiile toxicologice au indicat ulterior că cele două au fost otrăvite cu ricină.

Anchetatorii cercetează în prezent cazul ca posibil dublu omor.

Tatăl adolescentei s-a îmbolnăvit și el

Soțul femeii și tatăl adolescentei, în vârstă de 50 de ani, a prezentat la rândul său simptome și a ajuns la spital. El s-a recuperat.

Bărbatul, contabil și fost primar al unei localități, se află acum în atenția anchetatorilor, care verifică mai multe scenarii. Este analizat inclusiv cercul de prieteni și cunoștințe al familiei.

Una dintre ipotezele investigate este că bărbatul și-ar fi putut otrăvi soția și fiica, ingerând la rândul său o cantitate mai mică de ricină pentru a îndepărta suspiciunile. Până în acest moment, anchetatorii nu au stabilit că el ar fi autorul.

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O altă variantă luată în calcul este ca bărbatul să fi fost el însuși ținta unei tentative de omor comise de o altă persoană.

Ancheta vizează astfel inclusiv ipoteza unui dublu omor cu premeditare, fără ca autorul să fi fost stabilit.

Cinci medici sunt anchetați

Mama, fiica și tatăl au ajuns de mai multe ori la spital după apariția simptomelor.

În paralel cu ancheta privind otrăvirea, cinci medici sunt cercetați pentru o posibilă neglijență. Autoritățile trebuie să stabilească dacă femeia și adolescenta ar fi putut fi salvate în cazul în care ar fi primit mai rapid tratamentul necesar.

Ricina este o toxină produsă de semințele plantei de ricin, Ricinus communis. Intoxicația poate provoca simptome severe și poate fi fatală.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească de unde provenea substanța și în ce împrejurări a ajuns la cele două victime.