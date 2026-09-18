Comisia Europeană a aprobat Planul de Acțiune elaborat de ANSVSA pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine din România. Documentul prevede vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic și deschide calea pentru reevaluarea statutului sanitar-veterinar al României.

Planul de Acțiune transmis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a fost aprobat de reprezentanții celor 27 de state membre UE în cadrul comitetului de specialitate al Comisiei Europene, potrivit autorității. Documentul urmărește crearea condițiilor pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine, afectate de restricțiile sanitar-veterinare impuse în contextul evoluției pestei micilor rumegătoare (PMR) și variolei ovine și caprine (VOC).

Planul prevede o strategie de vaccinare diferențiată pe regiuni, în funcție de riscul epidemiologic. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc ridicat, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva PMR și VOC.

În restul țării este prevăzută vaccinarea împotriva variolei ovine și caprine. Potrivit ANSVSA, această abordare urmărește menținerea statutului de teritoriu liber de PMR pentru zonele care nu sunt afectate.

Exporturile de carcase și produse din lapte nu sunt afectate

ANSVSA precizează că planul aprobat nu afectează exporturile de carcase, lapte și produse lactate. Autoritatea susține că aplicarea schemei complete de vaccinare este limitată la cele două județe din Dobrogea, iar exporturile din zonele respective către țări terțe vor putea fi realizate în condițiile acceptate de statele de destinație.

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Comisia Europeană a avut în vedere în ultimii ani măsuri de regionalizare și control al bolilor la ovine și caprine în România. În cazul pestei micilor rumegătoare, boala este clasificată drept boală de categoria A la nivelul UE, ceea ce presupune măsuri rapide de control atunci când este identificată.

România primește 1,3 milioane de doze de vaccin

Pentru implementarea planului, România va beneficia de 1,3 milioane de doze de vaccin puse la dispoziție gratuit de Comisia Europeană. ANSVSA a anunțat anterior că dozele vor fi utilizate diferențiat, în funcție de zona epidemiologică și de bolile vizate.

Vaccinurile vor fi administrate gratuit crescătorilor de ovine și caprine, potrivit ANSVSA, astfel încât costurile imunizării să nu fie suportate de fermieri.

Exporturile nu se reiau imediat

Aprobarea planului nu înseamnă reluarea automată a exporturilor. Potrivit calendarului prezentat de ANSVSA, este necesară mai întâi adoptarea unei noi decizii oficiale a Comisiei Europene.

Actul european ar urma să stabilească statutul special al județelor în care se aplică vaccinarea și să recunoască restul teritoriului României ca fiind liber de boală, în condițiile prevăzute de plan.

Ulterior, țările din afara UE trebuie să valideze noile condiții sanitar-veterinare pentru importurile din România. Abia după parcurgerea acestor etape și demararea campaniei de vaccinare va putea începe efectiv procesul de reluare a livrărilor.

Șase piețe terțe, pregătite pentru exporturi

ANSVSA susține că România a negociat din timp condițiile pentru exporturile realizate în regim de vaccinare. Potrivit autorității, au fost semnate acorduri cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.

Alte șapte acorduri similare se află, potrivit ANSVSA, în negocieri avansate.

Aceste înțelegeri sunt importante în condițiile în care acceptarea animalelor provenite din teritorii unde se aplică vaccinarea diferă de la o piață la alta.

ANSVSA avertizează asupra transporturilor ilegale

Până la adoptarea noii decizii europene și începerea campaniei de vaccinare, ANSVSA anunță intensificarea controalelor realizate de DSVSA, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Autoritatea avertizează că transporturile clandestine și comerțul ilegal cu animale pot afecta măsurile de control al bolilor și pot întârzia procesul de reluare a exporturilor.

ANSVSA mai precizează că mecanismele de compensare pentru fermierii afectați de focare rămân active.

Potrivit datelor comunicate de autoritate, în 2026 au fost sacrificate până în prezent aproximativ 19.000 de ovine, în cadrul măsurilor de control al PMR și VOC. ANSVSA afirmă că numărul reprezintă aproximativ 0,13% din efectivul total estimat la nivel național.

Planul aprobat la Bruxelles reprezintă astfel etapa europeană necesară pentru trecerea către un sistem de control bazat pe regionalizare și vaccinare diferențiată. Reluarea efectivă a exporturilor depinde însă de adoptarea deciziei europene ulterioare, implementarea vaccinării și validarea condițiilor de către piețele de destinație.