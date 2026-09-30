Răzvan Florin , un blogger din Londra pe numele său Florin Mungiu, aflat în vizită la rude în București s-a oprit la Patiseria Amzei pentru o merdenea. După ce a gustat-o a opinat că cele pe care le cumpără el de la o româncă din Anglia au mai multă brânză sunt mai mari și mai gustoase: „Nea Mihai, dă-mi un mesaj în privat să te pun în legătură cu tanti Mary’s de la Londra. Poate îți dă rețeta unei merdenele adevărate. Astăzi, fiind prin zonă, am zis să încerc și eu mult mediatizatele merdenele. Am avut noroc: doar trei persoane la rând, dintre care doi străini. Probabil veniseră să vadă cum arată o merdenea în miniatură.

Opt lei bucata. Mică, nea Mihaie. Atât de mică, încât am verificat dacă nu cumva mi-au dat doar mostra. La gust, aceeași economie: brânza a trebuit s-o caut prin merdenea de parcă participa la „Vrei să fii milionar?”. N-am găsit-o, dar măcar am avut parte de suspans.

Și uite așa am ajuns eu, român plecat la Londra, să vin în București și să-mi fie dor de merdeneaua de acolo. Ale mele de la tanti Mary’s îți dau clasă la gust, cantitate și calitate. Ceea ce, recunosc, e puțin dureros pentru patriotul gastronomic din mine.

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Concluzia zilei: merdeneaua lui nea Mihai, mult zgomot pentru nimic. Și puțină brânză pentru opt lei.”

Cine e Răzvan Florin

Postează zilnic povești din viață sa de familie și despre românii din Marea Britanie. Cum are rude și în Spania și în România, istoriile sale amuzante acoperă și amintiri din copilărie, vizite la familie sau vacanțe.