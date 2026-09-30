Un blogger român din Anglia testează merdenelele din Piața Amzei și e dezamăgit: „Nea Mihai, trebuie să-ți fac cunoștință cu Mary din Londra. Acolo sunt merdenele adevărate”

30 sept. 2026, Articole / Reportaje
Un blogger român din Anglia testează merdenelele din Piața Amzei și e dezamăgit: „Nea Mihai, trebuie să-ți fac cunoștință cu Mary din Londra. Acolo sunt merdenele adevărate”
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Răzvan Florin, un blogger din Londra pe numele său Florin Mungiu, aflat în vizită la rude în București s-a oprit la Patiseria Amzei pentru o merdenea. După ce a gustat-o a opinat că cele pe care le cumpără el de la o româncă din Anglia au mai multă brânză sunt mai mari și mai gustoase:
„Nea Mihai, dă-mi un mesaj în privat să te pun în legătură cu tanti Mary’s de la Londra. Poate îți dă rețeta unei merdenele adevărate. Astăzi, fiind prin zonă, am zis să încerc și eu mult mediatizatele merdenele. Am avut noroc: doar trei persoane la rând, dintre care doi străini. Probabil veniseră să vadă cum arată o merdenea în miniatură.
Opt lei bucata. Mică, nea Mihaie. Atât de mică, încât am verificat dacă nu cumva mi-au dat doar mostra. La gust, aceeași economie: brânza a trebuit s-o caut prin merdenea de parcă participa la „Vrei să fii milionar?”. N-am găsit-o, dar măcar am avut parte de suspans.
Și uite așa am ajuns eu, român plecat la Londra, să vin în București și să-mi fie dor de merdeneaua de acolo. Ale mele de la tanti Mary’s îți dau clasă la gust, cantitate și calitate. Ceea ce, recunosc, e puțin dureros pentru patriotul gastronomic din mine.
- articolul continuă mai jos -
Concluzia zilei: merdeneaua lui nea Mihai, mult zgomot pentru nimic. Și puțină brânză pentru opt lei.”

Cine e Răzvan Florin

Postează zilnic povești din viață sa de familie și despre românii din Marea Britanie. Cum are rude și în Spania și în România, istoriile sale amuzante acoperă și amintiri din copilărie, vizite la familie sau vacanțe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
30 sept.
Japonia începe prima inspecție națională a cafenelelor cu animale. Peste 1.700 de animale au fost găsite în doar 25 de localuri
Japonia începe prima inspecție națională a cafenelelor cu animale. Peste 1.700 de animale au fost găsite în doar 25 de localuri
Articole / Reportaje
30 sept.
Aproximativ 15.000 de oameni, sfătuiți să își facă rezerve de apă. Lucrări la Barajul Cireșu din Buzău
Aproximativ 15.000 de oameni, sfătuiți să își facă rezerve de apă. Lucrări la Barajul Cireșu din Buzău
Articole / Reportaje
30 sept.
Cea mai bună brânză din lume se confruntă cu o problemă neașteptată. Graviera din Naxos, specialitatea grecească pentru care producătorii nu pot ține pasul cu cererea
Cea mai bună brânză din lume se confruntă cu o problemă neașteptată. Graviera din Naxos, specialitatea grecească pentru care producătorii nu pot ține pasul cu cererea
Articole / Reportaje
29 sept.
Viespea asiatică face ravagii în stupii din Franța / Plasele și „harpele electrice” nu opresc complet atacurile / Apicultorii cer despăgubiri și mai mult sprijin
Viespea asiatică face ravagii în stupii din Franța / Plasele și „harpele electrice” nu opresc complet atacurile / Apicultorii cer despăgubiri și mai mult sprijin
Articole / Reportaje
29 sept.
Străbunica de aproape 101 ani care iubește baconul și ciocolata, petrecere cu pizza și răcoritoare. Ce spune despre secretul longevității: „Sunt cu siguranță o optimistă”
Străbunica de aproape 101 ani care iubește baconul și ciocolata, petrecere cu pizza și răcoritoare. Ce spune despre secretul longevității: „Sunt cu siguranță o optimistă”
Recomandări
Mediafax
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
G4Media
Judecătoarea Laura Sarcină, care a obţinut suspendarea procedurii de selecție a judecătorului român la CJUE, propusă vicepreședinte a Curții de Apel Craiova, prin delegare
Economedia
EXCLUSIV: Lotul 1 Sibiu – Boița de pe Autostrada Sibiu – Pitești, pregătit să fie închis câteva luni / Șoferii vor fi redirecționați pe DN7 Valea Oltului
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
Acesta este orașul unde COȘUL ZILNIC E MAI IEFTIN decât oriunde!
CSID
La ce temperatură să setezi centrala ca să consumi mai puțin gaz? Greșeala care poate crește factura în timpul iernii
CSID
Un semn la nivelul gâtului poate ascunde mai mult decât o problemă cu tiroida. Ce avertizează medicii