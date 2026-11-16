Inteligența artificială trece de la redactarea de texte și programare la producție directă. Un pasionat din Rusia a demonstrat că IA e mai pregătită decât credem noi, conectând modelul Claude Fable 5.2 la o instalație artizanală de distilare a alcoolului și transformând sistemul AI în inginer al propriei distilerii, scrie Mediafax.

Experimentul a fost prezentat pe platforma rusească Modelora de un utilizator cu pseudonimul dr.ofitserov. În imaginile publicate se poate observa un alambic tradițional din cupru conectat la un laptop și la o rețea de senzori, prin intermediul cărora agentul AI monitorizează și coordonează în timp real întregul proces de producție.

Automatizare și rețete ajustate cu ajutorul AI

Potrivit autorului proiectului, integrarea nu s-a limitat la simple recomandări. Acesta a dezvoltat împreună cu Claude un plug-in dedicat automatizării instalației, permițându-i modelului să preia controlul operațional asupra echipamentului.

Sistemul a urmărit constant datele transmise de senzori și reglează automat temperatura de distilare pentru a maximiza calitatea produsului final.

Inteligența artificială a contribuit inclusiv la selecția și dozajul ingredientelor aromatice. Printre plantele și fructele utilizate în proces s-au numărat angelica, lemnul-dulce, caisa, cojile de lămâie și portocală, ienupărul și coriandrul.

Inițiatorul experimentului precizează că instalația a ajuns deja la a treia rundă de testare după două încercări preliminare realizate cu ajutorul unor module suplimentare și se declară pe deplin mulțumit de calitatea băuturii obținute.

Asistent virtual, dar care controlează procesele fizice

Proiectul scoate în evidență o direcție tot mai pronunțată în evoluția inteligenței artificiale: utilizarea agenților autonomi pentru gestionarea unor instalații reale. Modelul folosit, Claude Fable 5.2, dezvoltat de compania Anthropic și lansat pe 9 noiembrie 2026, este conceput special pentru sarcini tehnice complexe și operațiuni autonome de lungă durată.

Deși experimentul rămâne, deocamdată, o demonstrație prezentată exclusiv de autorul său fără nicio validare tehnică independentă a întregului ansamblu, inițiativa ilustrează modul în care inteligența artificială poate deveni un partener practic în activitățile artizanale și industriale la scară mică.