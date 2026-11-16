Coji de mandarină puse în boluri mici, lângă uși și ferestre: trucul din noiembrie care ține insectele la distanță și parfumează casa fără niciun cost, potrivit Mediafax.

Cojile de mandarină, așezate în boluri mici sau pe farfurioare lângă uși și ferestre, reprezintă un obicei vechi care revine în case. Oamenii folosesc acest truc din două motive: pentru a ține insectele la distanță și pentru a parfuma locuința fără să folosească odorizante.

De ce funcționează

Coaja mandarinei conține uleiuri esențiale care au rol de respingător natural. Datorită acestora, țânțarii, furnicile și alte insecte care intră frecvent în locuințe ar putea fi ținute la distanță. Uleiul din coaja de mandarină conține aproximativ 90-95% limonen, iar într-un test realizat pe țânțari și furnici, ambele specii s-au îndepărtat de această substanță. Efectul cojilor așezate pe pervaz este însă mult mai slab decât cel al uleiului concentrat.

Al doilea avantaj este parfumul.

Curentul de aer care pătrunde pe la uși și ferestre răspândește aroma citricelor prin casă, iar parfumul poate rămâne în aer zile întregi, chiar și după ce cojile se usucă. Pentru a menține efectul, cojile trebuie schimbate la fiecare trei-patru zile.

De ce tocmai în noiembrie

În Italia, sezonul mandarinelor începe la jumătatea lunii septembrie și durează până în aprilie sau mai. Perioada în care se găsesc cele mai multe fructe, cele mai gustoase și cele mai consumate, este însă cuprinsă între noiembrie și martie. În această perioadă se găsesc cele mai proaspete mandarine și, implicit, cele mai aromate coji.

Trucul are și un avantaj practic: oferă o a doua utilizare unui rest care, în mod normal, ar ajunge la gunoi. Este ecologic și nu presupune niciun cost.

Mandarina, o sursă bogată de nutrienți

Fructul în sine este o sursă bogată de vitamina C, care susține sistemul imunitar în sezonul răcelilor. Conține și antioxidanți, precum flavonoidele, fibre care ajută digestia, dar și acid folic, important pentru formarea globulelor roșii.