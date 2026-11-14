Un truc simplu, care circulă tot mai mult pe rețelele de socializare și a devenit popular în Spania, promite să reducă umezeala din locuințe în sezonul rece: așezarea unui bol cu sare lângă fereastră. Deși sarea are proprietăți higroscopice și poate absorbi apa din aer, eficiența metodei este limitată, iar specialiștii recomandă alte soluții pentru prevenirea condensului și a mucegaiului, transmite Mediafax Spania.

Odată cu scăderea temperaturilor, condensul de pe ferestre devine o problemă frecventă în locuințe. Diferențele de temperatură dintre interior și exterior, aerisirea insuficientă și umiditatea acumulată în timpul activităților casnice favorizează apariția picăturilor de apă pe geamuri și pereți.

În acest context, un remediu casnic folosit în Marea Britanie a început să fie popularizat și în Spania: amplasarea unor recipiente cu sare în apropierea ferestrelor. Potrivit specialistului în îngrijirea locuinței Andy Ellis, sarea are capacitatea naturală de a absorbi umezeala din aer.

Cum funcționează trucul cu sarea de lângă fereastră

Sarea de bucătărie, al cărei component principal este clorura de sodiu, are proprietăți higroscopice, ceea ce înseamnă că poate absorbi umiditatea din mediul înconjurător în anumite condiții.

Totuși, capacitatea sa de a reține apa este limitată. Clorura de sodiu începe să absoarbă cantități semnificative de umiditate abia atunci când umiditatea relativă depășește aproximativ 75%.

În locuințele din Spania, umiditatea relativă se situează, în general, între 30% și 60%. În bucătării și băi, valorile pot crește temporar din cauza aburului produs în timpul gătitului sau al dușului.

Prin urmare, deși un bol cu sare poate absorbi o anumită cantitate de apă în condiții de umiditate ridicată, nu există dovezi că această metodă reduce suficient umiditatea dintr-o încăpere pentru a preveni condensul de pe ferestre.

Cum identifici sursa umezelii din locuință

Arhitectul spaniol Máximo Caballero explică faptul că există trei tipuri principale de umezeală care pot afecta locuințele: condensul, infiltrațiile și umezeala prin capilaritate.

Condensul apare atunci când vaporii de apă din aer intră în contact cu suprafețe reci, precum geamurile sau pereții, și se transformă în picături de apă.

Infiltrațiile sunt provocate de pătrunderea apei din exterior, de exemplu prin acoperiș, pereți sau instalații defecte. Umezeala prin capilaritate apare atunci când apa din sol urcă prin materialele poroase ale construcției.

Pentru identificarea unei posibile probleme de umezeală, arhitectul recomandă un test simplu cu folie de aluminiu. Se lipește o bucată de folie pe perete și se lasă acolo timp de 48 de ore.

Dacă picăturile de apă apar pe partea exterioară a foliei, fenomenul poate fi asociat condensului. Dacă umezeala se formează pe partea aflată în contact cu peretele, cauza poate fi reprezentată de infiltrații sau de umezeala prin capilaritate.

Identificarea corectă a sursei este importantă pentru alegerea soluției potrivite.

De ce apare condensul și cum favorizează mucegaiul

Condensul se formează atunci când aerul umed ajunge la punctul de rouă, temperatura la care vaporii de apă încep să se transforme în picături.

Fenomenul este mai frecvent iarna, când aerul cald și umed din interior intră în contact cu suprafețe reci. Pe lângă ferestre, condensul poate apărea pe pereți și tavane, în special în locuințele cu izolație termică deficitară.

Dacă umezeala persistă, aceasta favorizează dezvoltarea mucegaiului și deteriorarea materialelor de construcție. Sporii de mucegai eliberați în aer pot agrava alergiile și problemele respiratorii, în special în cazul persoanelor sensibile.

Ce poți face pentru a reduce umezeala în casă iarna

Așezarea unor boluri cu sare lângă ferestre nu înlocuiește metodele eficiente de control al umidității. Printre soluțiile recomandate se numără folosirea dezumidificatoarelor, îmbunătățirea izolației termice și aerisirea regulată a încăperilor.

Specialiștii recomandă aerisirea camerelor timp de 10-15 minute în fiecare dimineață, inclusiv în sezonul rece. Schimbul de aer ajută la eliminarea excesului de umiditate acumulat peste noapte.

De asemenea, este utilă menținerea unei temperaturi constante în locuință, de preferat între 19 și 21 de grade Celsius, precum și verificarea etanșeității ferestrelor și ușilor.

Alte măsuri care pot reduce acumularea umezelii sunt:

– Folosirea ventilatoarelor de evacuare în baie și bucătărie.

– Aerisirea încăperilor în timpul și după duș sau gătit.

– Evitarea uscării hainelor în interior fără o ventilație corespunzătoare.

– Verificarea periodică a caloriferelor și a centralei termice.

– Repararea infiltrațiilor și a eventualelor probleme de izolație.

Controlul umidității este important atât pentru păstrarea locuinței în stare bună, cât și pentru confortul celor care locuiesc în ea. O ventilație corespunzătoare și identificarea la timp a surselor de umezeală sunt mai eficiente decât soluțiile casnice cu efect limitat.