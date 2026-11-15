Postul Crăciunului din 2026 începe pe 15 noiembrie și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. În această perioadă, calendarul ortodox prevede 14 zile cu dezlegare la pește, prima fiind pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, iar ultima pe 19 decembrie, scrie Mediafax.
Potrivit calendarului ortodox pentru anul 2026, credincioșii au mai multe ocazii în care pot include peștele în alimentație, în special în zilele în care sunt sărbători importante sau în anumite sâmbete și duminici.
Postul Nașterii Domnului durează 40 de zile, până joi, 24 decembrie, și este considerat mai puțin aspru decât Postul Paștelui. În această perioadă, rânduielile bisericești prevăd dezlegări la pește, ulei și vin, în funcție de ziua din calendar.
În luna noiembrie sunt șase zile în care credincioșii pot consuma pește:
În decembrie sunt alte opt zile cu dezlegare la pește, ultima fiind cu șase zile înainte de Crăciun.
După 19 decembrie, credincioșii intră în ultima parte a postului, când rânduielile alimentare devin mai stricte.
Astfel, între 20 și 24 decembrie nu mai sunt prevăzute zile cu dezlegare la pește. Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, este ultima zi de post, iar în tradiția ortodoxă este respectat printr-un regim alimentar mai strict, potrivit practicii bisericești.
Postul se încheie pe 25 decembrie, odată cu sărbătoarea Nașterii Domnului, când credincioșii pot reveni la alimentația obișnuită.
Postul Nașterii Domnului este o perioadă de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Crăciunului. Pe lângă restricțiile alimentare, acesta presupune rugăciune, spovedanie, iertare și fapte bune.
Dezlegarea la pește nu reprezintă o întrerupere a postului, ci o îngăduință prevăzută de calendarul bisericesc pentru anumite zile de sărbătoare. În funcție de rânduiala specifică fiecărei zile, există dezlegare și la ulei și vin.
Biserica pune accent și pe dimensiunea spirituală a postului, care presupune evitarea conflictelor, generozitate și ajutorarea persoanelor aflate în nevoie.
Credincioșii care doresc să respecte întocmai rânduielile pot consulta calendarul oficial al Patriarhiei Române sau pot cere îndrumarea duhovnicului.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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