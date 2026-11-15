Postul Crăciunului 2026. Calendarul complet al celor 14 zile cu dezlegare la pește / Prima este pe 21 noimbrie

15 nov. 2026, Articole / Reportaje
Postul Crăciunului 2026. Calendarul complet al celor 14 zile cu dezlegare la pește / Prima este pe 21 noimbrie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Calendarul zilelor cu dezlegare la pește în noiembrie 2026
  2. Zilele cu dezlegare la pește în decembrie 2026
  3. Când nu mai este permis consumul de pește în Postul Crăciunului
  4. Ce semnificație are dezlegarea la pește în Postul Crăciunului

Postul Crăciunului din 2026 începe pe 15 noiembrie și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. În această perioadă, calendarul ortodox prevede 14 zile cu dezlegare la pește, prima fiind pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, iar ultima pe 19 decembrie, scrie Mediafax.

Potrivit calendarului ortodox pentru anul 2026, credincioșii au mai multe ocazii în care pot include peștele în alimentație, în special în zilele în care sunt sărbători importante sau în anumite sâmbete și duminici.

Postul Nașterii Domnului durează 40 de zile, până joi, 24 decembrie, și este considerat mai puțin aspru decât Postul Paștelui. În această perioadă, rânduielile bisericești prevăd dezlegări la pește, ulei și vin, în funcție de ziua din calendar.

Calendarul zilelor cu dezlegare la pește în noiembrie 2026

În luna noiembrie sunt șase zile în care credincioșii pot consuma pește:

  • – 21 noiembrie, sâmbătă, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
  • – 22 noiembrie, duminică, Sfântul Apostol Filimon și cei împreună cu el
  • – 23 noiembrie, luni, Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii
  • – 28 noiembrie, sâmbătă, Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop
  • – 29 noiembrie, duminică, Sfântul Mucenic Paramon și Sfântul Cuvios Pitirun
  • – 30 noiembrie, luni, Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României

Zilele cu dezlegare la pește în decembrie 2026

În decembrie sunt alte opt zile cu dezlegare la pește, ultima fiind cu șase zile înainte de Crăciun.

  • – 1 decembrie, marți, Sfânta Anastasia, mama Sfântului Andrei Șaguna
  • – 3 decembrie, joi, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani
  • – 5 decembrie, sâmbătă, Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit
  • – 6 decembrie, duminică, Sfântul Ierarh Nicolae
  • – 7 decembrie, luni, Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș
  • – 12 decembrie, sâmbătă, Sfântul Ierarh Spiridon
  • – 13 decembrie, duminică, Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
  • – 19 decembrie, sâmbătă, ultima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului

Când nu mai este permis consumul de pește în Postul Crăciunului

După 19 decembrie, credincioșii intră în ultima parte a postului, când rânduielile alimentare devin mai stricte.

Astfel, între 20 și 24 decembrie nu mai sunt prevăzute zile cu dezlegare la pește. Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, este ultima zi de post, iar în tradiția ortodoxă este respectat printr-un regim alimentar mai strict, potrivit practicii bisericești.

Postul se încheie pe 25 decembrie, odată cu sărbătoarea Nașterii Domnului, când credincioșii pot reveni la alimentația obișnuită.

peste-la-conserva-sardine-somon-macrou-ton-hering-ansoa-proteine-omega-3-alimentatie-sanatoasa-nutritie-sanatatea-inimii-peste-conserve-trenduri-alimentare-mancare-sanatoasa

Foto Unsplash

Ce semnificație are dezlegarea la pește în Postul Crăciunului

Postul Nașterii Domnului este o perioadă de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Crăciunului. Pe lângă restricțiile alimentare, acesta presupune rugăciune, spovedanie, iertare și fapte bune.

Dezlegarea la pește nu reprezintă o întrerupere a postului, ci o îngăduință prevăzută de calendarul bisericesc pentru anumite zile de sărbătoare. În funcție de rânduiala specifică fiecărei zile, există dezlegare și la ulei și vin.

Biserica pune accent și pe dimensiunea spirituală a postului, care presupune evitarea conflictelor, generozitate și ajutorarea persoanelor aflate în nevoie.

Credincioșii care doresc să respecte întocmai rânduielile pot consulta calendarul oficial al Patriarhiei Române sau pot cere îndrumarea duhovnicului.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
14 nov.
De ce ajungem să iubim cafeaua, deși gustul ei amar ne respinge la început / Ce au descoperit cercetătorii despre legătura dintre intestin și creier
De ce ajungem să iubim cafeaua, deși gustul ei amar ne respinge la început / Ce au descoperit cercetătorii despre legătura dintre intestin și creier
Articole / Reportaje
14 nov.
Alexandru Rogobete, avertisment privind cazanele de țuică improvizate / „O clipă de neatenție poate avea consecințe pentru întreaga viață”
Alexandru Rogobete, avertisment privind cazanele de țuică improvizate / „O clipă de neatenție poate avea consecințe pentru întreaga viață”
Articole / Reportaje
14 nov.
Alexandru Rogobete: Tariful pentru hrana pacienților din spitale ar putea crește de anul viitor / „Cei 22 de lei sunt depășiți”
Alexandru Rogobete: Tariful pentru hrana pacienților din spitale ar putea crește de anul viitor / „Cei 22 de lei sunt depășiți”
Articole / Reportaje
13 nov.
VIDEO | S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Peste două milioane de luminițe și o suprafață record de 27 de hectare sub tema „Tărâmul Elfilor”
VIDEO | S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Peste două milioane de luminițe și o suprafață record de 27 de hectare sub tema „Tărâmul Elfilor”
Articole / Reportaje
13 nov.
Focar de rabie în Vrancea. Virusul a fost depistat la o vulpe găsită moartă în curtea unei gospodării
Focar de rabie în Vrancea. Virusul a fost depistat la o vulpe găsită moartă în curtea unei gospodării

Cele mai noi articole

VIDEO | David Holmgren, co-fondatorul permaculturii: „Putem trăi mai bine cu mai puțin” / De ce mai mulți bani și mai mult consum nu ne fac neapărat mai fericiți
VIDEO | David Holmgren, co-fondatorul permaculturii: „Putem trăi mai bine cu mai puțin” / De ce mai mulți bani și mai mult consum nu ne fac neapărat mai fericiți
Radar G4Food | San Benedetto concediază 120 de angajați / Alimentele se scumpesc / Florin Barbu cere reducerea TVA / Crește segmentul produselor fără zahăr
Radar G4Food | San Benedetto concediază 120 de angajați / Alimentele se scumpesc / Florin Barbu cere reducerea TVA / Crește segmentul produselor fără zahăr
AgTech, unul dintre domeniile cu cele mai mari oportunități pentru startup-urile din România în 2027. Agricultura are nevoie de soluții tehnologice, iar investitorii încep să privească sectorul cu interes
AgTech, unul dintre domeniile cu cele mai mari oportunități pentru startup-urile din România în 2027. Agricultura are nevoie de soluții tehnologice, iar investitorii încep să privească sectorul cu interes
Vitamina D iarna: ce alimente ar trebui să incluzi în meniu și când ai nevoie de suplimente. Dr. Mirel Mogoș: „Nu toată lumea trebuie să ia vitamina D”
Vitamina D iarna: ce alimente ar trebui să incluzi în meniu și când ai nevoie de suplimente. Dr. Mirel Mogoș: „Nu toată lumea trebuie să ia vitamina D”
VIDEO | Crina Duluțe Florea, Domeniile Averești: „Consumul de vin a scăzut. Producătorii locali nu pot ține pasul cu bugetele de marketing ale marilor corporații”
VIDEO | Crina Duluțe Florea, Domeniile Averești: „Consumul de vin a scăzut. Producătorii locali nu pot ține pasul cu bugetele de marketing ale marilor corporații”