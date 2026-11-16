O legumă originară din America Centrală și Mexic ar putea ajunge în tot mai multe grădini din România. Castravetele mexican „Victor” este cultivat de mai mulți ani la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, iar cercetătorii pregătesc și pentru primăvara anului 2027 răsaduri destinate celor interesați să încerce această cultură.

Fructele au un aspect neobișnuit: seamănă cu niște pepeni verzi în miniatură, dar au dimensiunea unui bob de strugure. Gustul amintește de cel al castravetelui obișnuit, cu o notă acrișoară de lămâie, potrivit Economica.

Castravetele mexican „Victor”, cultivat în seră la Buzău

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău cultivă această legumă într-o seră cu o suprafață de 330 de metri pătrați, în principal în scop de cercetare.

Planta este originară din America Centrală și Mexic, iar procesul de aclimatizare în România a început în 2022. Soiul „Victor” a fost omologat în 2024, iar de atunci specialiștii încearcă să îl facă mai cunoscut în rândul producătorilor și al pasionaților de grădinărit.

Stațiunea pune în vânzare răsaduri în fiecare primăvară, iar următoarea serie este așteptată în primăvara anului 2027.

În anii anteriori, un răsad a costat 2,5 lei, un preț apropiat de cel al unui fir de roșie. Cererea nu este însă foarte mare, în condițiile în care castravetele mexican rămâne o cultură puțin cunoscută în România.

„Castravetele mexican este deosebit, cu multe proprietăți medicinale. Totuși, interesul nu este foarte mare pentru că este ceva nou pentru România”, au explicat pentru Economica reprezentanții SCDL Buzău.

Ce conține castravetele mexican

Pe lângă aspectul neobișnuit, castravetele mexican este apreciat pentru conținutul de fibre, vitamina C și antioxidanți. Printre compușii identificați se numără polifenolii, flavonoidele și carotenoizii.

Fibrele contribuie la funcționarea normală a sistemului digestiv, iar vitamina C susține funcționarea sistemului imunitar și contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Polifenolii, flavonoidele și carotenoizii sunt compuși vegetali studiați pentru activitatea lor antioxidantă. Totuși, prezența acestor substanțe nu înseamnă automat că leguma are efecte medicinale demonstrate sau că poate fi folosită pentru tratarea unor afecțiuni.

Castravetele mexican poate fi consumat proaspăt și reprezintă o alternativă interesantă pentru cei care vor să experimenteze cu plante mai puțin întâlnite în grădinile din România.

Pentru cei interesați să îl cultive, răsadurile de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău vor putea fi căutate în următoarea campanie de primăvară, din 2027.