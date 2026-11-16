Județul Harghita s-a calificat în finala competiției internaționale Green Destinations TOP100 Stories, la categoria Cultură și patrimoniu (Culture & Heritage), alături de alte cinci destinații din Slovenia, Japonia și Muntenegru, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita). După ce a fost selectat inițial în clasamentul global TOP100 al programului, proiectul județului a fost desemnat între cei șase finaliști ai categoriei, urmând ca podiumul final să fie anunțat în cadrul târgului de turism ITB Berlin 2027, anunță Agerpres.
Candidatura județului Harghita, elaborată de compania Innotime Hungary Kft. la solicitarea Visit Harghita, propune un model de dezvoltare turistică construit în jurul gastronomiei secuiești, al producătorilor locali și al tradițiilor autentice ale comunității. Inițiativa Consiliului Județean Harghita și a asociației de promovare a urmărit conectarea actorilor locali, de la protejarea originii produselor până la integrarea lor în meniurile restaurantelor, fără a transforma patrimoniul într-un simplu decor comercial.
Printre inițiativele concrete care au stat la baza calificării se numără:
Marca „Produs Secuiesc”: Înființată în 2009, aceasta reunea în 2024 aproape 200 de producători și aproximativ 1.500 de produse locale atestate.
Programul „Open Farm”: O inițiativă prin care turiștii pot vizita ferme funcționale din județ pentru a descoperi activitățile agricole autentice.
Certificarea „Myrmidone”: Un sistem destinat restaurantelor care folosesc ingrediente locale, se aprovizionează de pe o rază de maximum 100 de kilometri și aplică măsuri de reducere a risipei alimentare.
Un element central al proiectului îl reprezintă respectarea limitelor stabilite de comunitățile locale privind modul în care le este prezentată cultura. În documentația depusă au fost date ca exemplu manifestări precum Ziua celor O Mie de Fete Secuience și pelerinajul de la Șumuleu Ciuc, evenimente care rămân înainte de toate momente de credință și apartenență comunitară, unde portul popular și dansul sunt trăite autentic, nu puse în scenă ca spectacole folclorice destinate exclusiv vizitatorilor.
Această viziune constituie și fundamentul pregătirilor pentru anul 2027, când județul Harghita va deține titlul oficial de Regiune Gastronomică a Europei.
În finala categoriei Cultură și patrimoniu, județul Harghita concurează cu destinații recunoscute pentru politicile lor de sustenabilitate: Jeruzalem și Radlje ob Dravi (Slovenia), Ena și Toge (Japonia), precum și Kotor (Muntenegru), ale căror proiecte vizează revitalizarea arhitecturală, conservarea pădurilor și transmiterea meșteșugurilor.
Potrivit reprezentanților Visit Harghita, prezența în această finală confirmă la nivel internațional faptul că patrimoniul cultural viu și cunoștințele comunităților rurale din România pot genera modele viabile de turism durabil.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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