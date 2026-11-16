Un antreprenor italian a transformat o idee inspirată de pliantele publicitare primite în cutia poștală într-o afacere vândută cu 51,2 milioane de euro. Christian Sarcuni a fondat PizzaBo, o platformă de comenzi online de pizza lansată la Bologna, care s-a extins ulterior în mai multe orașe din Italia. Deși tranzacția i-a adus o avere, antreprenorul spune că regretă decizia, pentru că nu și-a dorit să renunțe la companie, ci să o dezvolte în continuare, relatează Mediafax Italia.

Povestea PizzaBo a început în 2009, la Bologna, unde Christian Sarcuni tocmai absolvise Facultatea de Informatică și își căuta un loc de muncă. Împreună cu prietenul său, Livio Lifranchi, a pus bazele unei platforme prin care utilizatorii puteau comanda pizza online de la restaurantele din oraș, potrivit publicației italiene Leggo.

Ideea a pornit de la un model simplu de promovare: pliantele cu oferte ale pizzeriilor, distribuite în cutiile poștale. Cei doi au intuit că un astfel de serviciu ar putea funcționa mai eficient dacă ofertele și comenzile ar fi reunite într-o singură platformă digitală.

Fondatorii au început fără investitori, folosind economii personale și un împrumut primit de Sarcuni de la unchiul său. Din cauza resurselor limitate, acesta s-a ocupat atât de dezvoltarea tehnică a platformei, cât și de atragerea restaurantelor partenere.

Primele comenzi au venit după o acțiune de promovare organizată în Piazza Verdi din Bologna. Cei doi au oferit trecătorilor felii gratuite de pizza și aperitive, invitându-i să testeze serviciul.

PizzaBo a ajuns la aproape două milioane de comenzi într-un an

Creșterea platformei a fost rapidă. În 2010, PizzaBo procesa aproximativ 60.000 de comenzi, iar în 2014 ajunsese la aproape două milioane.

Serviciul s-a extins din Bologna în alte orașe italiene, printre care Pisa, Padova, Parma, Ferrara și Milano.

La început, sistemul tehnic era simplu. Comenzile erau gestionate cu ajutorul unei imprimante de dimensiunea unui terminal POS, adaptată de fondatori pentru a tipări solicitările clienților. Restaurantele puteau comunica astfel timpul necesar pregătirii și livrării comenzilor.

Modelul de afaceri se baza pe comisioanele încasate pentru comenzile intermediate între clienți și pizzerii.

De ce regretă antreprenorul vânzarea pentru 51,2 milioane de euro

În 2015, compania germană Rocket Internet a cumpărat PizzaBo pentru 51,2 milioane de euro. Un an mai târziu, platforma a fost vândută mai departe către Just Eat.

Deși tranzacția a reprezentat un succes financiar major pentru fondator, Sarcuni spune că intenția sa inițială nu fusese să vândă afacerea. El își dorea să atragă capital pentru a angaja oameni și pentru a continua dezvoltarea platformei.

Experiența de după preluare l-a făcut să privească diferit decizia. Antreprenorul spune că a resimțit pierderea controlului asupra companiei pe care o construise de la zero.

„Regret acea vânzare, nu aș mai face-o astăzi”, a declarat Christian Sarcuni pentru publicația italiană Corriere.

Acesta a mărturisit că perioada în care a continuat să conducă afacerea după preluarea de către Rocket Internet a fost dificilă, tocmai pentru că nu mai avea controlul asupra propriului proiect.

„Am regretat ceea ce toată lumea consideră marea mea avere”, a spus antreprenorul.

Ce face astăzi fondatorul PizzaBo

Christian Sarcuni are 40 de ani și locuiește la Londra, după ce a trăit o perioadă în California și Japonia. În prezent, se ocupă de investiții, un domeniu pe care l-a aprofundat după vânzarea platformei de livrare a pizzei.

Privind în urmă, antreprenorul consideră că alegerea orașului Bologna a avut un rol important în succesul PizzaBo.

Oraș universitar, cu o populație tânără și o dimensiune potrivită pentru testarea unui serviciu de comenzi online, Bologna le-a permis fondatorilor să ajungă la clienți fără costurile de promovare pe care le-ar fi presupus lansarea directă în orașe precum Milano, Florența sau Veneția.

Experiența PizzaBo arată cum o idee locală, pornită cu resurse limitate, poate deveni o afacere de zeci de milioane de euro. Pentru Sarcuni, însă, succesul financiar al tranzacției nu a compensat pierderea controlului asupra companiei pe care și-ar fi dorit să o dezvolte în continuare.