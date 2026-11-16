Județul Harghita, în finala internațională Green Destinations. Proiectul gastronomic concurează cu destinații din Japonia, Slovenia și Muntenegru

16 nov. 2026, Gusturi locale
Județul Harghita, în finala internațională Green Destinations. Proiectul gastronomic concurează cu destinații din Japonia, Slovenia și Muntenegru
foto: judetulharghita.ro
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Cuprins
  1. Cum a ajuns gastronomia secuiască în finala Green Destinations
  2. Tradițiile comunităților, parte a ofertei turistice fără a deveni spectacole
  3. Cine sunt ceilalți cinci finaliști Green Destinations
  4. Harghita, în competiție pentru recunoașterea internațională a turismului durabil

Județul Harghita a ajuns printre cele mai bune șase proiecte din categoria „Culture & Heritage” a competiției internaționale Green Destinations TOP100 Stories, cu o inițiativă care pune în valoare gastronomia secuiască, producătorii locali și tradițiile comunităților. Cele trei proiecte câștigătoare ale categoriei vor fi anunțate în 2027, la Berlin.

Selecția TOP100 din acest an a fost anunțată pe 28 octombrie, la Kranj, iar proiectul județului Harghita a fost inclus printre cele 100 de bune practici internaționale în turism durabil.

Ulterior, pe 12 noiembrie, în cadrul galei Green Destinations organizate cu ocazia ITB Americas, au fost anunțați cei șase finaliști ai categoriei „Culture & Heritage”. Harghita se află în competiție cu două destinații din Japonia, două din Slovenia și una din Muntenegru.

Rezultatele finale, respectiv proiectele care vor ocupa primele trei poziții, vor fi prezentate la ITB Berlin 2027.

Cum a ajuns gastronomia secuiască în finala Green Destinations

Proiectul județului Harghita urmărește să transforme gastronomia locală și patrimoniul cultural într-o resursă pentru dezvoltarea turismului durabil, păstrând în același timp rolul comunităților în transmiterea tradițiilor.

Inițiativa este coordonată la nivel local de Consiliul Județean Harghita și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, prin Visit Harghita.

Unul dintre instrumentele centrale este marca Produs Secuiesc, înființată în 2009. În 2024, aceasta reunea aproape 200 de producători și aproximativ 1.500 de produse.

Programul Produs Secuiesc 2.0 folosește coduri QR pentru a prezenta poveștile producătorilor, în timp ce inițiativa Open Farm le permite turiștilor să viziteze fermele aflate în activitate și să descopere proveniența ingredientelor.

Proiectul include și certificarea restaurantelor Myrmidone, care urmărește integrarea produselor locale în oferta gastronomică. Restaurantele certificate trebuie să se aprovizioneze de la furnizori aflați la cel mult 100 de kilometri, să includă preparate locale în meniu și să reducă risipa alimentară. Respectarea criteriilor este verificată la fața locului.

Potrivit unui studiu realizat în rândul a 62 de furnizori de servicii turistice, aproximativ 75% dintre respondenți au declarat că preferă produsele locale.

Tradițiile comunităților, parte a ofertei turistice fără a deveni spectacole

Candidatura Harghitei pune accent și pe păstrarea tradițiilor în forma lor autentică. Ziua celor O Mie de Fete Secuience și pelerinajul de la Șumuleu Ciuc sunt prezentate ca momente importante pentru identitatea și viața comunităților, nu ca evenimente organizate exclusiv pentru turiști.

Modelul propus urmărește ca turismul să susțină comunitățile locale, fără ca acestea să piardă controlul asupra modului în care își prezintă patrimoniul cultural.

Inițiativa se înscrie și în pregătirile județului pentru 2027, când Harghita va deține titlul de Regiune Gastronomică a Europei.

Cine sunt ceilalți cinci finaliști Green Destinations

Competiția din categoria „Culture & Heritage„ reunește șase proiecte internaționale, fiecare cu o abordare diferită privind conservarea patrimoniului cultural.

  • Jeruzalem, Slovenia, a transformat castelul din Ormož într-un centru cultural deschis pe tot parcursul anului. Numărul vizitatorilor a crescut de la 1.300 anual la peste 5.000 în doar cinci luni. Obiectivul deține distincția Slovenia Green Attraction de patru ani.
  • Ena, Japonia, a dezvoltat un proiect de revitalizare a localității Iwamura, afectată de îmbătrânirea populației și declin demografic. Inițiativa a inclus activități educaționale, experiențe gastronomice și meșteșugărești. În nouă ani au fost înființate 17 afaceri noi.
  • Kotor, Muntenegru, a reușit să revitalizeze meșteșugul tradițional al dantelei cu ac din Dobrota, vechi de aproximativ 600 de ani. Prin cursuri de șase luni, aproximativ 60 de persoane au învățat tehnica, iar trei dintre absolvenți predau deja. Programul „Pacijenca” a primit Premiul Europa Nostra în 2026.
  • Radlje ob Dravi, Slovenia, a valorificat patrimoniul forestier și cunoștințele despre gestionarea pădurilor în armonie cu natura, printr-o expoziție interactivă, experiențe virtuale și vizite ghidate. Localitatea deține certificarea Slovenia Green Destination Gold.
  • Toge, Japonia, a creat un mecanism prin care turiștii pot contribui financiar la conservarea cedrilor din zona munților sacri Dewa Sanzan. În numai două luni, peste 22.000 de vizitatori au donat mai mult de 15 milioane de yeni pentru protejarea arborilor.

Harghita, în competiție pentru recunoașterea internațională a turismului durabil

Programul Green Destinations TOP100 Stories recompensează proiecte de turism durabil deja implementate și care au demonstrat rezultate concrete.

Procesul de selecție cuprinde trei etape: includerea în selecția TOP100, desemnarea celor șase finaliști pentru fiecare categorie și alegerea celor trei proiecte care vor ocupa podiumul.

Pentru România, calificarea județului Harghita în finala categoriei „Culture & Heritage” reprezintă o recunoaștere internațională a modului în care patrimoniul cultural, gastronomia locală și susținerea producătorilor pot contribui la dezvoltarea turismului.

Candidatura a fost elaborată de compania Innotime Hungary Kft., la solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, Visit Harghita.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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