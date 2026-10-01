Băuturile alcoolice pe care nu ar trebui să le pui niciodată în congelator. Ce se întâmplă cu ginul, tequila și whisky-ul

01 oct. 2026, Articole / Reportaje
Băuturile alcoolice pe care nu ar trebui să le pui niciodată în congelator. Ce se întâmplă cu ginul, tequila și whisky-ul
Foto Dreamstime
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Poate părea o idee bună să pui o sticlă de alcool în congelator atunci când vrei să o servești foarte rece. Însă frigul extrem nu este potrivit pentru toate băuturile. În cazul anumitor spirtoase, temperaturile foarte scăzute pot estompa aromele și gustul, iar în cazul berii și vinului pot apărea chiar separarea lichidului sau pierderea dioxidului de carbon.

Deși alcoolul are, în general, un punct de îngheț mult mai scăzut decât apa, asta nu înseamnă că orice băutură alcoolică are de câștigat dacă este ținută în congelator.

Experți din industria băuturilor explică ce se întâmplă cu alcoolul la temperaturi foarte scăzute și care sunt băuturile pe care este mai bine să le păstrezi departe de congelator, potrivit Food and Wine.

De ce frigul extrem poate schimba gustul băuturilor alcoolice

Berea și vinul conțin în principal apă, iar aceasta îngheață mai repede decât alcoolul. În anumite situații, înghețarea poate duce la separarea lichidului și la modificarea gustului.

În cazul băuturilor carbogazoase, congelarea poate reduce și nivelul de carbonatare. Mai mult, o sticlă de vin spumant sau altă băutură carbogazoasă lăsată prea mult timp la temperaturi foarte scăzute poate ajunge să se spargă.

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Nici spirtoasele nu sunt însă toate potrivite pentru congelator.

Ginul nu este o alegere bună pentru congelator

Ginul este una dintre băuturile care pot avea de suferit din cauza temperaturilor foarte scăzute.

Gina Broyles, general manager și bar manager la Kwei Fei din Charleston, spune că frigul poate masca aromele și gusturile ginului, dar și ale vodcilor aromatizate, în special atunci când acestea au note citrice sau florale.

„Recomand să sari peste congelator și să îl păstrezi la temperatura camerei sau în frigider pentru a-l menține rece”, spune ea.

Ricky Dolinsky, director de băuturi la The View din New York, evită, la rândul său, să păstreze la congelator ginurile delicate, deoarece aromele provenite de la plantele și condimentele folosite la producerea lor pot deveni mai puțin evidente.

Tequila își poate pierde notele citrice

Și tequila este mai bine păstrată departe de congelator, mai ales atunci când vorbim despre produse cu profil aromatic mai delicat.

„Tequila, de exemplu, își pierde notele sale strălucitoare, citrice”, explică Broyles.

Conținutul ridicat de alcool împiedică tequila să înghețe complet în condițiile unui congelator casnic, însă temperaturile foarte scăzute pot estompa aromele.

Cu alte cuvinte, faptul că băutura nu devine un bloc de gheață nu înseamnă că frigul extrem nu îi poate schimba experiența la degustare.

Whisky-ul, romul și coniacul pot deveni tulburi

Nici spirtoasele brune, precum coniacul, romul și whisky-ul, nu sunt recomandate pentru păstrarea în congelator dacă vrei să le păstrezi cât mai bine profilul aromatic.

Jarred Roth, director de băuturi la Il Buco Family, spune că nu ar păstra la congelator niciun spirit, cu excepția vodcii, și în special ar evita spirtoasele brune.

„Spirtoasele brune tind să devină tulburi atunci când sunt înghețate”, spune el. „În general, pierzi unele dintre notele de degustare la temperaturi extrem de scăzute.”

Roth precizează că pentru produsele din zona de preț mediu sau inferioară congelatorul nu reprezintă neapărat o problemă majoră, însă recomandă evitarea lui în cazul băuturilor premium.

Temperaturile foarte scăzute pot estompa tocmai acele nuanțe pentru care un whisky, un rom sau un coniac de calitate sunt apreciate.

Vodca este una dintre excepții

Există însă și spirtoase care se comportă bine la temperaturi foarte scăzute.

Vodca este una dintre ele, în special datorită profilului său de gust mai neutru. Servită foarte rece, poate avea o senzație mai fină pe palat.

Totuși, există și aici un compromis. Roth atrage atenția că, asemenea unui vin răcit excesiv, o băutură foarte neutră poate ajunge să-și ascundă o parte dintre nuanțele aromatice atunci când este servită extrem de rece.

Ce cocktailuri pot fi ținute în congelator

Congelatorul poate avea sens și în cazul anumitor cocktailuri pregătite în avans.

Roth spune că un cocktail în care predomină spirtoasele, precum un Martini, poate fi păstrat la congelator înainte de servire. Astfel, băutura poate fi servită foarte rece fără să fie nevoie de o cantitate mare de gheață care să o dilueze.

„Dacă pregătești în avans un cocktail cu o proporție mare de alcool, cum ar fi un Martini, îl poți servi rapid foarte rece fără să-ți faci griji că se diluează excesiv atunci când îl amesteci cu gheață”, explică el.

Dolinsky spune că Martini-urile „wet” și Manhattan-urile rezistă cel mai bine fără să-și piardă caracterul.

Există însă și o excepție importantă: cocktailurile cu siropuri, precum Old Fashioned, nu sunt la fel de potrivite pentru congelator, deoarece ingredientele se pot separa.

 

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