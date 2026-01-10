Două macro-studii franceze analizează date de la 100.000 de adulți și sugerează necesitatea urgentă de a revizui reglementările privind aditivii alimentari, relatează El Mundo.

Un consum mai mare de conservanți alimentari, produse utilizate pe scară largă în alimentele și băuturile procesate industrial pentru a le prelungi termenul de valabilitate, este asociat cu un risc ușor mai ridicat de cancer, conform unui studiu realizat în Franța și publicat în The British Medical Journal (BMJ). Tot în această țară a fost realizată o lucrare, publicată în Nature Communications, care indică faptul că același consum este asociat cu un risc crescut de diabet de tip 2. În ambele analize figurează echipa coordonată de Mathilde Touvier, directoare de cercetare la Institutul Național de Sănătate și Cercetare Medicală (INSERM) din Franța.

În studiul din BMJ, realizat pe o cohortă prospectivă amplă, s-au observat multiple asocieri pozitive între aportul de conservanți utilizați frecvent în alimentele industriale și o incidență mai mare a cancerului (general, mamar și de prostată).

Autorii nuanțează, totuși, că este nevoie de cercetări epidemiologice bazate pe biomarkeri și de investigații experimentale pentru a înțelege mai bine mecanismele de acțiune. Totuși, aceștia subliniază că, dacă se confirmă, „aceste date noi cer reevaluarea reglementărilor care guvernează utilizarea acestor aditivi în industria alimentară pentru a îmbunătăți protecția consumatorului. Între timp, descoperirile susțin recomandările ca utilizatorii să prefere alimentele proaspete și minim procesate”.

Conservanții sunt substanțe adăugate alimentelor ambalate pentru a le prelungi durata de viață. Unele studii experimentale au demonstrat că anumiți conservanți pot deteriora celulele și ADN-ul, dar dovezile solide care să îi lege de riscul de cancer rămân încă puține. Conservanții fac parte din familia aditivilor alimentari și sunt utilizați pe scară largă la nivel mondial. Din cele 3,5 milioane de alimente și băuturi incluse în baza de date Open Food Facts World în 2024, peste 700.000 conțin cel puțin una dintre aceste substanțe.

Detaliile studiului privind cancerul

Cercetătorii au examinat datele de sănătate și dietă din perioada 2009–2023 ale unui număr de 105.260 de participanți (vârsta medie de 42 de ani; 79% femei) înscriși în studiul de cohortă NutriNet-Santé. Niciunul nu prezenta cancer la începutul studiului.

În timpul monitorizării (o medie de 7,5 ani), 4.226 de participanți au primit un diagnostic de cancer (1.208 de sân, 508 de prostată, 352 colorectal și 2.158 de alte tipuri). Au fost analizați 17 conservanți individuali, împărțiți în non-antioxidanți (inhibă microbii) și antioxidanți (întârzie oxidarea).

Dintre cei 17 studiați, 11 nu au fost asociați cu incidența cancerului. Totuși, un aport ridicat de sorbat de potasiu, metabisulfit de potasiu, nitrit de sodiu, nitrat de potasiu și acid acetic a fost asociat cu un risc mai mare:

Sorbații totali (în special sorbatul de potasiu): creștere de 14% a riscului de cancer general și 26% pentru cancerul de sân.

Sulfiții totali : creștere de 12% a riscului de cancer general.

Nitritul de sodiu : creștere de 32% a riscului de cancer de prostată.

Nitratul de potasiu : creștere de 13% a riscului general și 22% pentru cancerul de sân.

Acetații totali: creștere de 15% a riscului general și 25% pentru cancerul de sân.

Cercetătorii indică faptul că acești compuși pot altera căile imunitare și inflamatorii. Fiind un studiu observațional, nu se pot stabili concluzii ferme de cauză-efect, dar rezultatele sunt consistente cu datele experimentale existente.

Legătura cu diabetul de tip 2

Studiul publicat în Nature Communications a observat, de asemenea, probabilități mai mari de a dezvolta diabet de tip 2 în cazul unui consum ridicat de conservanți. Analiza s-a bazat pe datele a 108.723 de adulți.

Aditivii cu proprietăți conservante corespund, în general, codurilor europene cuprinse între E200 și E299 (conservanți propriu-ziși) și între E300 și E399 (antioxidanți).

Un consum ridicat de aditivi conservanți în general a fost asociat cu o incidență a diabetului de tip 2 mai mare cu:

47% pentru conservanții în general;

49% pentru conservanții non-antioxidanți;

40% pentru aditivii antioxidanți.

Dintre cei 17 conservanți studiați individual pentru diabet, 12 au fost asociați cu un risc crescut, printre care: sorbatul de potasiu (E202), nitritul de sodiu (E250), acidul acetic (E260), propionatul de calciu (E282), acidul citric (E330) și acidul fosforic (E338).

Conform lui Touvier și Hasenböhler (EREN), aceste rezultate pledează pentru o reevaluare a reglementărilor privind utilizarea aditivilor alimentari de către industrie, în scopul unei mai bune protecții a consumatorilor.