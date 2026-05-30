Puține deserturi reușesc să surprindă atât de bine aromele verii precum biscuiții cu lămâie și ricotta. Inspirată de celebra bucătăreasă și autoare de cărți culinare Giada De Laurentiis, rețeta combină prospețimea lămâii cu textura delicată oferită de ricotta, rezultând fursecuri fragede, ușor umede și pline de aromă.

Spre deosebire de multe deserturi pe bază de lămâie, care se bazează în principal pe unt și zahăr, această rețetă folosește și ricotta, un ingredient care contribuie la textura moale și aerată a biscuiților. În plus, glazura opțională din zahăr pudră și lămâie adaugă un plus de prospețime și intensifică aroma citrică.

De ce ricotta face diferența

Ricotta este unul dintre ingredientele emblematice ale bucătăriei italiene și este folosită atât în preparate sărate, cât și în deserturi.

În această rețetă, ricotta nu are rolul principal de a da gust, ci de a modifica textura. Împreună cu untul, ajută la obținerea unor biscuiți moi și fragezi, care își păstrează textura chiar și după câteva zile de la preparare.

Aroma de lămâie este prezentă atât prin sucul proaspăt stors, cât și prin coaja rasă, ceea ce oferă desertului o notă intensă și revigorantă, perfectă pentru sezonul cald.

Rețeta de biscuiți cu lămâie și ricotta

Ingrediente pentru biscuiți

2 ½ căni de făină

1 linguriță praf de copt

1 linguriță sare

115 g unt nesărat, la temperatura camerei

400 g zahăr

2 ouă

425 g ricotta din lapte integral

sucul și coaja rasă de la o lămâie mare

Pentru glazura opțională

1 ½ căni zahăr pudră

sucul și coaja rasă de la o lămâie mare

Mod de preparare

Într-un bol mare, amestecă făina, praful de copt și sarea.

Separat, mixează untul și zahărul timp de aproximativ două minute, până când compoziția devine omogenă și ușor aerată. Adaugă ouăle, unul câte unul, mixând după fiecare.

Încorporează ricotta, sucul de lămâie și coaja rasă, apoi adaugă ingredientele uscate și amestecă până când obții un aluat uniform.

Tapetează două tăvi cu hârtie de copt și distribuie aluatul cu ajutorul unei linguri, lăsând spațiu între biscuiți.

Coace în cuptorul preîncălzit la 190°C timp de 15-20 de minute, până când marginile încep să capete o nuanță ușor aurie. Lasă biscuiții să se răcească în tavă aproximativ 20 de minute.

Pentru glazură, amestecă zahărul pudră cu sucul și coaja de lămâie până obții o compoziție fină.

După ce biscuiții s-au răcit complet, pune câte puțină glazură pe fiecare și întinde-o ușor. Lasă-i aproximativ 30 de minute pentru ca glazura să se întărească înainte de servire.

Când pot fi serviți

Acești biscuiți sunt potriviți atât pentru mesele festive din sezonul cald, cât și pentru o gustare de după-amiază alături de cafea sau ceai.

Textura lor moale și aroma intensă de lămâie îi transformă într-un desert ușor, diferit de fursecurile clasice cu unt. În plus, rețeta este suficient de simplă pentru a fi pregătită chiar și în zilele aglomerate, timpul efectiv de preparare și coacere fiind de aproximativ 35 de minute.