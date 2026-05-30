Ficatul este unul dintre organele despre care se vorbește prea puțin atunci când vine vorba despre sănătate și alimentație. Deși atenția este îndreptată adesea spre microbiom, longevitate sau sănătatea creierului, medicii atrag atenția că ficatul are un rol esențial în metabolism, detoxifiere și imunitate, notează publicația Parade.

Consumul excesiv de alcool este deja asociat cu bolile hepatice, însă nu este singurul factor care afectează ficatul. Specialiștii spun că și băuturile carbogazoase pot contribui la apariția steatozei hepatice asociate disfuncției metabolice, cunoscută anterior drept ficat gras non-alcoolic.

Cum afectează sucul obișnuit ficatul

Potrivit gastroenterologilor și hepatologilor citați de Parade, sucurile clasice, îndulcite cu sirop bogat în fructoză, favorizează acumularea de grăsime în ficat și pot duce la rezistență la insulină.

Dr. Treta Purohit explică faptul că fructoza este procesată diferit față de alte tipuri de zahăr. În loc să fie utilizată de țesuturile din organism, ea ajunge aproape direct în ficat, unde este transformată în grăsime. În timp, această acumulare poate provoca inflamație și chiar cicatrizarea țesutului hepatic.

Mai multe studii au arătat o asociere între consumul de băuturi îndulcite și riscul de ficat gras. O meta-analiză realizată pe peste 35.000 de persoane a indicat că inclusiv consumul redus de suc carbogazos era asociat cu un risc mai mare de steatoză hepatică.

Sucul dietetic, mai puțin nociv, dar nu complet inofensiv

În ceea ce privește băuturile dietetice, medicii spun că situația este mai complicată. Nu există dovezi clare că acestea provoacă direct boala ficatului gras, însă există mecanisme indirecte prin care ar putea influența sănătatea metabolică.

Dr. Neha Jakhete afirmă că unele cercetări asociază consumul regulat de sucuri dietetice cu creșterea în greutate și cu pofta mai mare de dulce, posibil din cauza îndulcitorilor artificiali.

La rândul său, Dr. Purohit explică faptul că organismul reacționează diferit atunci când percepe gust dulce fără aport caloric. În timp, acest lucru poate afecta mecanismele naturale de reglare a apetitului și a senzației de sațietate.

Specialiștii mai atrag atenția că îndulcitorii artificiali pot modifica echilibrul bacteriilor intestinale, ceea ce poate influența metabolismul și sensibilitatea la insulină.

Ce recomandă medicii pentru sănătatea ficatului

Hepatologii spun că un consum ocazional de suc, fie el clasic sau dietetic, nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Problemele apar în cazul consumului frecvent.

Pentru persoanele care beau zilnic băuturi carbogazoase, alternativa recomandată este apa minerală fără zahăr și fără îndulcitori artificiali.

Medicii recomandă și o alimentație de tip mediteranean, bazată pe legume, fructe, pește, proteine vegetale și ulei de măsline, cu reducerea consumului de carne procesată și alimente ultra-procesate.