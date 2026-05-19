Avertismentul oncologilor despre un obicei banal din bucătărie / Recipientele pe care recomandă să le eviți când încălzești sau depozitezi mâncarea

Recipientele din plastic sunt aproape imposibil de evitat în multe bucătării: păstrează resturile de mâncare, sunt ieftine, ușor de transportat și par practice pentru mesele de zi cu zi. Totuși, mai mulți oncologi atrag atenția că felul în care folosim aceste recipiente poate influența expunerea organismului la anumite substanțe chimice și microplastice, potrivit Parade.

Specialiștii spun că problema nu apare dintr-o singură utilizare, ci din expuneri repetate, în timp, mai ales atunci când plasticul este încălzit, zgâriat sau folosit pentru alimente fierbinți.

Ce îi îngrijorează pe oncologi

Dr. Suneel Kamath, oncolog la Cleveland Clinic, explică pentru Parade că riscul de cancer nu este influențat doar de moștenirea genetică, ci și de expunerile repetate din viața de zi cu zi — inclusiv cele care țin de alimentație, mediu și materialele cu care intrăm constant în contact.

„Înțelegem acum că o parte semnificativă a riscului de cancer vine din expunerile zilnice și din mediul înconjurător, nu doar din gene”, spune medicul.

La rândul ei, Dr. Tingting Tan, oncolog și hematolog la City of Hope, spune că astfel de riscuri nu apar dintr-o singură expunere sau dintr-o „greșeală” izolată, ci din acumularea unor factori mici, repetați ani la rând.

- articolul continuă mai jos -

„Felul în care depozitezi mâncarea poate părea un detaliu minor, dar poate influența nivelul de expunere la substanțe care afectează hormonii, inflamația și sănătatea celulară”, explică aceasta.

Potrivit medicilor, recipientele din plastic pot elibera în timp compuși precum:

BPA

ftalați

stiren

microplastice

Mai ales atunci când recipientele:

sunt încălzite,

sunt zgâriate,

sunt foarte vechi,

sunt expuse frecvent la temperaturi ridicate,

intră în contact cu alimente fierbinți sau foarte acide.

De ce încălzirea alimentelor în plastic este considerată problematică

Una dintre cele mai discutate situații este încălzirea alimentelor direct în recipiente din plastic — un obicei extrem de comun în multe bucătării.

Potrivit oncologilor citați de Parade, temperaturile ridicate pot accelera degradarea materialului și cresc probabilitatea ca anumite substanțe chimice sau particule microscopice să ajungă în mâncare.

Dr. Suneel Kamath explică faptul că procesul de încălzire pune suplimentar presiune pe structura plasticului, mai ales în cazul recipientelor vechi, zgâriate sau folosite de foarte multe ori.

„Cuptorul cu microunde generează unde electromagnetice care transferă energie moleculelor de apă din alimente și le încălzesc. Atunci când mâncarea fierbinte intră în contact cu plasticul, degradarea materialului se accelerează semnificativ”, explică medicul.

Acesta atrage atenția și asupra etichetei „microwave safe”, pe care mulți consumatori o interpretează greșit.

„Faptul că un recipient este etichetat drept «microwave safe» nu înseamnă că nu poate elibera compuși chimici atunci când este încălzit. Înseamnă doar că nu se topește sau nu se deformează vizibil în cuptorul cu microunde”, spune Dr. Kamath.

Din acest motiv, specialistul recomandă ca alimentele să fie transferate în recipiente din sticlă sau ceramică înainte de încălzire, pentru a reduce expunerea repetată la microplastice și alte substanțe asociate degradării plasticului.

Nici mâncarea fierbinte pusă direct în plastic nu este recomandată

Medicii atrag atenția și asupra unui alt obicei foarte comun în bucătării: transferul alimentelor fierbinți direct în recipiente din plastic imediat după gătire.

Mulți oameni fac acest lucru pentru a pune rapid mâncarea la frigider sau pentru meal prep, însă specialiștii spun că și această expunere la temperaturi ridicate poate afecta structura materialului.

„Chiar dacă nu folosești cuptorul cu microunde, atunci când pui supă, paste sau alte preparate fierbinți într-un recipient din plastic, materialul este deja supus unui stres termic”, explică Dr. Suneel Kamath.

Potrivit medicului, combinația dintre temperatură ridicată, grăsimi, aciditate și utilizarea repetată poate accelera degradarea plasticului și crește riscul ca anumite particule sau compuși chimici să migreze în alimente.

Specialiștii recomandă, atunci când este posibil:

lăsarea alimentelor să se răcească înainte de depozitare,

folosirea recipientelor din sticlă sau ceramică,

evitarea recipientelor foarte uzate, zgâriate sau deformate.

Oncologii subliniază că problema nu ține de o singură utilizare izolată, ci de expunerea repetată, ani la rând, la astfel de obiceiuri aparent banale.

Ce alternative recomandă specialiștii

Specialiștii spun că nu este nevoie de panică și nici de schimbări radicale peste noapte. Ideea nu este ca oamenii să arunce imediat toate recipientele din bucătărie, ci să reducă pe cât posibil expunerea repetată la plastic încălzit sau deteriorat. Specialiștii recomandă câteva alternative considerate mai sigure pentru depozitarea alimentelor pe termen lung: recipiente din sticlă,

vase ceramice,

recipiente din inox pentru alimente reci,

recipiente din silicon de calitate superioară. Potrivit medicilor, cele mai importante schimbări țin mai ales de modul de utilizare al recipientelor deja existente. „Nu trebuie să trăim cu frică, dar putem face alegeri mai bune acolo unde avem control”, explică Dr. Tingting Tan. Oncologii spun că două dintre cele mai utile măsuri ar fi: evitarea încălzirii alimentelor direct în plastic,

înlocuirea recipientelor zgâriate, deformate sau foarte vechi, care se degradează mai ușor în timp.

Microplasticele și sănătatea, un subiect tot mai analizat

În ultimii ani, cercetările despre microplastice și efectele lor asupra sănătății s-au intensificat.

Mai multe studii analizează posibile legături dintre expunerea repetată la anumite substanțe chimice și:

inflamație

dezechilibre hormonale

sănătatea cardiovasculară

fertilitate

anumite tipuri de cancer.

Totuși, specialiștiii subliniază că cercetările sunt încă în desfășurare și că nu există în prezent un nivel clar stabilit considerat „sigur” sau „periculos” pentru expunerea zilnică obișnuită.