Cofeina ar putea influența greutatea și riscul de diabet / Concluziile unui studiu realizat pe aproape 10.000 de persoane

30 mai 2026, Nutriție
Foto Unsplash
Nivelurile mai ridicate de cofeină din sânge ar putea fi asociate cu o cantitate mai mică de grăsime corporală și cu un risc redus de diabet de tip 2, potrivit unui studiu realizat de cercetători din Suedia și Marea Britanie, notează Mediafax.

Cercetarea, publicată în 2023, sugerează că persoanele care au în mod natural concentrații mai mari de cofeină în sânge tind să aibă un indice de masă corporală (IMC) mai mic și o cantitate redusă de țesut adipos, citează Science Alert.

Studiul a fost realizat de specialiști de la Karolinska Institute, University of Bristol și Imperial College London.

„Concentrațiile plasmatice mai mari de cafeină, prezise genetic, au fost asociate cu un IMC și o masă totală de grăsime corporală mai mici”, au explicat cercetătorii în lucrarea publicată în martie 2023.

Potrivit autorilor, nivelurile mai ridicate de cofeină din sânge au fost asociate și cu un risc mai redus de diabet de tip 2.

„Mai mult, concentrațiile plasmatice mai mari de cafeină, prezise genetic, au fost asociate cu un risc mai mic de diabet de tip 2. Aproximativ jumătate din efectul cafeinei asupra predispoziției la diabet de tip 2 a fost estimat a fi mediat prin reducerea IMC”, au precizat cercetătorii.

Cum a fost realizat studiul

Analiza a inclus date genetice provenite de la aproape 10.000 de persoane. Oamenii de știință s-au concentrat asupra unor gene implicate în metabolizarea cofeinei, precum CYP1A2 și AHR.

Persoanele care metabolizează mai lent cofeina păstrează substanța mai mult timp în sânge, chiar dacă, în general, consumă mai puține băuturi care conțin cofeină, arată studiul.

Pentru cercetare a fost utilizată metoda numită „randomizare mendeliană”, care permite investigarea relațiilor dintre factori genetici și anumite efecte asupra sănătății.

Rezultatele au evidențiat o asociere între nivelurile mai ridicate de cofeină, un indice de masă corporală mai redus și un risc mai mic de diabet de tip 2.

Nu a fost găsită o legătură cu bolile cardiovasculare

În schimb, cercetătorii nu au identificat o asociere directă între nivelul de cofeină din sânge și afecțiuni cardiovasculare precum accidentul vascular cerebral, insuficiența cardiacă sau fibrilația atrială.

„Studiile clinice mici, pe termen scurt, au arătat că aportul de cafeină are ca rezultat reducerea greutății și a masei de grăsime, dar efectele pe termen lung ale aportului de cafeină sunt necunoscute”, au explicat autorii.

Aceștia subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine efectele pe termen lung ale cofeinei asupra metabolismului și sănătății.

„Având în vedere consumul extins de cafeină la nivel mondial, chiar și efectele sale metabolice mici ar putea avea implicații importante asupra sănătății”, au concluzionat cercetătorii.

Ce dulciuri poți consuma după 40 de ani fără să îți sabotezi glicemia / Alternativele recomandate de specialiști
VIDEO | Tania Fântână (nutriționist): „Uneori, motivul pentru care o mamă nu slăbește nu este că mănâncă prea mult” / De ce kilogramele rămân după sarcină chiar și când faci „tot ce trebuie”
Dieta antiinflamatoare ar putea reduce riscul de cancer / Legumele, peștele gras și fructele de pădure printre alimentele recomandate de specialiștii
De ce apar poftele intense de dulce atunci când reduci carbohidrații / Ce recomandă specialiștii, dacă ai început o dietă low-carb
INTERVIU | Alimentația după un implant dentar | Dr. Cicerone Rădulescu recomandă piureruri, în primele două-trei zile după intervenție, fără lactate și fără băuturi fierbinți
INTERVIU | Există legătură între alimentație și parodontoză? Dr. Fadi Cherry (medic stomatolog): „Zahărul este principalul vinovat, urmat de mâncarea ultraprocesată”
