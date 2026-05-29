Dieta antiinflamatoare ar putea reduce riscul de cancer / Legumele, peștele gras și fructele de pădure printre alimentele recomandate de specialiștii

29 mai 2026, Nutriție
FOTO: Magnific
Cuprins
  1. Ce înseamnă, de fapt, o dietă antiinflamatoare
  2. Cercetătorii au observat legături între inflamație și riscul de cancer
  3. Nu doar alimentația contează

Cancerul este asociat adesea cu factorii genetici sau cu istoricul familial. Tot mai multe studii și analize medicale arată însă că stilul de viață și alimentația pot avea un rol important în reducerea riscului de boală.

Specialiștii spun că unul dintre factorii tot mai atent analizați este inflamația cronică. Aceasta nu produce întotdeauna simptome evidente, dar poate afecta organismul ani la rând și poate contribui la apariția unor boli grave, inclusiv anumite forme de cancer. Nutriționiștii citați de publicația Healthshots arată că inflamația acută este un mecanism normal de apărare al organismului. Problemele apar atunci când această reacție rămâne activă pe termen lung.

Ce înseamnă, de fapt, o dietă antiinflamatoare

Specialiștii spun că o dietă antiinflamatoare nu reprezintă o cură rapidă, ci mai degrabă un model alimentar pe termen lung. Acesta este bazat pe alimente integrale, legume și fructe, proteine de calitate, grăsimi sănătoase, produse cât mai puțin procesate.

Printre alimentele recomandate frecvent se numără peștele gras bogat în Omega-3, fructele de pădure, legumele verzi, usturoiul, ghimbirul, turmericul, nucile sau uleiul de măsline.

American Cancer Society arată că astfel de diete sunt apropiate de modelul mediteranean și pot contribui la reducerea inflamației cronice din organism. În paralel, experții recomandă limitarea produselor ultraprocesate, a zahărului rafinat, a băuturilor foarte dulci și a consumului excesiv de carne procesată.

Cercetătorii au observat legături între inflamație și riscul de cancer

Mai multe cercetări au analizat relația dintre alimentație și riscul oncologic. Potrivit unei analize publicate de American Institute for Cancer Research, dietele considerate mai „inflamatoare” au fost asociate cu un risc mai mare de cancer. Cercetătorii au observat că fiecare creștere a scorului inflamator al dietei era asociată cu o majorare a riscului general de cancer.

Alte cercetări sugerează că alimentația antiinflamatoare ar putea avea efecte benefice în special în cazul cancerului colorectal, dar și în cazul altor forme de cancer. Specialiștii avertizează însă că niciun aliment nu poate preveni singur cancerul. „Nu există un produs-minune și nici o dietă care să garanteze protecție totală”, subliniază experții citați de MD Anderson Cancer Center.

Nu doar alimentația contează

Medicii spun că dieta este doar o parte a ecuației. Somnul, stresul, activitatea fizică, greutatea corporală și consumul de alcool influențează și ele nivelul inflamației din organism. Un raport publicat în revista Nutrients arată că între 30% și 50% dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite printr-un stil de viață sănătos, care include alimentație echilibrată, activitate fizică și evitarea fumatului și consumului excesiv de alcool. Experții spun că ideea centrală nu este eliminarea completă a unor alimente, ci construirea unui model alimentar echilibrat, bazat mai ales pe produse naturale și cât mai puțin procesate. În multe cazuri, schimbările mici și constante pot conta mai mult decât dietele restrictive urmate doar câteva săptămâni.

