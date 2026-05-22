Nutriția joacă un rol important în parcursul pacienților diagnosticați cu cancer renal, iar alimentația adaptată poate contribui la tolerarea mai bună a tratamentului și la menținerea calității vieții, au transmis specialiștii reuniți la evenimentul „Nutriția, o parte esențială a parcursului pacientului cu cancer renal”.

Evenimentul, aflat la a doua ediție, a reunit medici oncologi, dieteticieni, reprezentanți ai asociațiilor de pacienți și invitați internaționali, într-un format care a inclus conferințe și demonstrații culinare dedicate pacienților oncologici.

Alimentația poate influența toleranța la tratament

Potrivit specialiștilor prezenți, pacienții cu cancer renal se confruntă frecvent cu lipsa poftei de mâncare, greață, oboseală accentuată, tulburări digestive sau scădere în greutate, iar alimentația adaptată poate deveni un sprijin important în timpul tratamentului.

„Pacientul oncologic are nevoie de o abordare completă. O alimentație adaptată poate contribui semnificativ la toleranța tratamentului, la recuperare și la menținerea calității vieții. Nutriția nu este un detaliu secundar, ci o parte importantă a terapiei”, a declarat dr. Maria Barbu, medic oncolog.

Organizatorii au subliniat că tratamentul oncologic nu înseamnă doar medicație și investigații, ci și susținere emoțională, educație și soluții practice pentru viața de zi cu zi.

Broșură cu recomandări și rețete pentru pacienți

Punctul central al evenimentului a fost lansarea noii ediții a broșurii „Rețete de primăvară”, un ghid care include preparate adaptate sezonului și recomandări nutriționale pentru gestionarea efectelor secundare ale tratamentului oncologic.

Preparatele au fost concepute împreună cu un chef și specialiști în nutriție, folosind ingrediente de sezon și rețete ușor de tolerat de către pacienți.

Broșura oferă și recomandări pentru organizarea meselor în cazul simptomelor frecvente asociate tratamentului oncologic, precum greața, constipația, lipsa apetitului sau oboseala.

„În oncologie, alimentația nu înseamnă perfecțiune. Înseamnă adaptare, echilibru și, uneori, o masă mâncată cu liniște poate fi parte din tratament”, a declarat Roxana Raluca Bârzu, dietetician nutriționist.

Dialog între pacienți și specialiști

În cadrul evenimentului a avut loc și o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri între pacienți și specialiști, în care au fost discutate teme legate de tratament, nutriție și adaptarea stilului de viață după diagnostic.

Evenimnetul a fost organizat la București de compania Ipsen România, în parteneriat cu Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC).