Fotbalistul spaniol Marcos Llorente, în vârstă de 31 de ani, a stârnit controverse în Spania după ce a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care își hrănește fiica, în vârstă de aproape doi ani, cu caviar. Gestul a atras critici atât din cauza opulenței afișate, cât și a posibilelor riscuri pentru sănătatea copilului, având în vedere conținutul ridicat de sare al acestui produs, titrează GSP.

Jucătorul de la Atletico Madrid ajunge din nou în centrul atenției presei spaniole, după mai multe episoade în care a fost criticat pentru stilul de viață, alegerile alimentare și opiniile promovate în mediul online.

De această dată, motivul este un clip în care Marcos Llorente își hrănește fiica, Amor, care va împlini doi ani abia în februarie, cu caviar. Produsul de lux este obținut din icrele sturionilor și este asociat, de regulă, cu gastronomia exclusivistă.

Reacțiile nu au întârziat să apară. O parte dintre utilizatorii rețelelor sociale au considerat gestul o demonstrație ostentativă de bogăție, în timp ce alții au atras atenția asupra implicațiilor pentru alimentația unui copil atât de mic.

Marcos Llorente alimentando a su hija a base de caviar.

Histórico https://t.co/WUEdXBWg0T — AtletionTop (@AtletiOnTop) November 23, 2026

Fostul ministru al Consumului din Spania avertizează asupra conținutului ridicat de sare

Alberto Garzón, fost ministru spaniol al Consumului, a atras atenția asupra faptului că acest aliment nu este potrivit pentru copiii foarte mici.

„Nu este recomandat copiilor mici, cu atât mai puțin celor sub 2 ani, deoarece are un conținut ridicat de sare”, a declarat acesta, citat de publicația Hola.com.

Criticile au venit și din zona politică. Gabriel Rufián, liderul formațiunii Esquerra Republicana de Catalunya, a comentat episodul din perspectiva inegalităților sociale.

„Atât timp cât există oameni ca aceștia și oameni care nu au bani nici măcar să le dea un măr copiilor lor, vom lupta ca acești patrioți de fațadă să plătească mai mult”, a afirmat politicianul.

Marcos Llorente: „V-ați transformat în comitetul de supraveghere al cheltuielilor mele?”

Fotbalistul a răspuns criticilor printr-o nouă postare pe Instagram, în care a ironizat reacțiile celor care i-au comentat gestul.

„În ce moment v-ați transformat în comitetul de supraveghere al cheltuielilor mele? Hahahahahahahahaa”, a scris Llorente, adăugând o casetă în care îi invita pe urmăritori să îi spună pe ce ar trebui și pe ce nu ar trebui să își cheltuiască banii.

Ulterior, jucătorul a publicat și un mesaj mai amplu, în care a criticat atitudinea celor care îi judecă alegerile personale.

„Da, aceasta este Spania care te așteaptă, fiica mea. O Spanie plină de invidii, de multă ipocrizie, de critici, de prejudecăți și de oameni mai preocupați de ceea ce face vecinul decât de a-și construi propria viață”, a transmis fotbalistul.

Acesta a continuat cu o critică la adresa societății spaniole, despre care spune că vorbește despre progres, dar înaintează, în opinia sa, în direcția greșită.

Marcos Llorente, unul dintre jucătorii importanți de la Atletico Madrid

Marcos Llorente este unul dintre jucătorii importanți ai echipei Atletico Madrid, pentru care a evoluat în 17 partide în actualul sezon, în campionatul Spaniei și în Liga Campionilor, potrivit informațiilor din materialul inițial.

Fotbalistul a făcut parte și din lotul Spaniei pentru Campionatul Mondial din 2026, unde a evoluat în trei partide. A fost integralist în meciurile din grupe cu Capul Verde, încheiat 0-0, și Uruguay, câștigat de Spania cu 1-0. A mai bifat șase minute în semifinala câștigată cu Franța, scor 2-0.