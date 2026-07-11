Considerat unul dintre cele mai populare cocktailuri din lume, mojito este sărbătorit anual pe 11 iulie. Băutura cubaneză, preparată din rom, mentă, lime, zahăr și apă minerală, are o istorie de peste patru secole și este asociată cu scriitorul Ernest Hemingway, transmite MEDIAFAX.

Ziua Națională a Mojito este marcată în fiecare an pe 11 iulie și celebrează unul dintre cele mai cunoscute cocktailuri din lume. Preparat din rom, mentă proaspătă, lime, zahăr și apă minerală, mojito a devenit de-a lungul timpului un simbol al verii și al relaxării, potrivit National Today.

Istoria mojito

Originile băuturii sunt legate de Cuba și datează, potrivit tradiției, din anul 1586. Una dintre legende spune că echipajul exploratorului englez Sir Francis Drake ar fi folosit un amestec de aguardiente, mentă și trestie de zahăr ca remediu împotriva scorbutului și dizenteriei, după o expediție în Caraibe.

De-a lungul timpului, rețeta ar fi evoluat și ar fi devenit băutura cunoscută astăzi sub numele de mojito.

O altă poveste leagă apariția celebrului cocktail de barul La Bodeguita del Medio din Havana, local care își revendică și în prezent titlul de loc de origine al băuturii.

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Primele rețete moderne de mojito au început să apară în prima jumătate a secolului XX. În 1931, barul Sloppy Joe’s din Havana includea în meniu două variante ale cocktailului, una preparată cu gin și alta cu rom. În 1939, rețeta a fost publicată în „El Floridita Cocktail Book”.

Legătura dintre mojito și Ernest Hemingway

Popularitatea internațională a mojito-ului este asociată și cu scriitorul american Ernest Hemingway, care a locuit o perioadă în Cuba și era un client obișnuit al barului La Bodeguita del Medio.

Legătura dintre autor și cocktail a contribuit la transformarea băuturii într-un simbol al culturii cubaneze.

Astăzi, mojito este unul dintre cele mai apreciate cocktailuri din lume. Un sondaj realizat în 2016 îl plasa pe primul loc în preferințele consumatorilor din Franța și Marea Britanie.