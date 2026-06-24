Tot mai mulți români aleg să își pregătească acasă băuturile preferate de vară. Datele supermarketului online Sezamo arată că vânzările din categoria Cocktail & Accesorii au crescut cu 40,5% în luna iunie comparativ cu media primelor patru luni ale anului.

Tendința s-a accelerat odată cu debutul sezonului estival. Față de luna mai, categoria a înregistrat o creștere suplimentară de 19,5%, semn că întâlnirile cu prietenii, serile petrecute pe terasă și mesele în aer liber îi determină pe consumatori să investească mai mult în băuturi și ingrediente specifice cocktailurilor.

Cocktailurile gata preparate și băuturile de vară conduc creșterea

Cele mai importante avansuri au fost înregistrate de băuturile ready-to-drink (RTD), cocktailurile de tip Hugo și categoria Hard Seltzer. Aceste produse sunt asociate consumului relaxat din sezonul cald și sunt preferate de consumatorii care caută soluții rapide, fără a renunța la experiența specifică unui bar.

Potrivit datelor Sezamo, aproximativ doi din zece clienți ai platformei au cumpărat în primele șase luni ale anului produse asociate preparării cocktailurilor, fie ele alcoolice sau fără alcool. „Vedem tot mai mulți clienți care își construiesc acasă propriile ritualuri de socializare. Dacă în trecut cocktailurile erau asociate aproape exclusiv cu ieșirile în oraș, astăzi consumatorii caută aceleași produse și ingrediente pentru întâlniri cu prietenii, seri petrecute pe terasă sau mese în familie”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

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Cererea pentru ingrediente premium este în creștere

Interesul pentru cocktailuri se reflectă și în evoluția altor categorii de produse. Vânzările de siropuri au crescut cu aproape 25% față de luna mai. Printre cele mai căutate produse se numără siropul de zmeură cu stevia, siropul ecologic de flori de soc și siropul de vișine cu stevia.

Și categoria sucurilor de fructe continuă să avanseze. În iunie, vânzările au fost cu peste 16% mai mari decât media înregistrată în primele patru luni ale anului.

Datele indică o orientare tot mai puternică spre ingrediente premium și produse ecologice, consumatorii fiind atenți atât la calitatea băuturilor, cât și la ingredientele utilizate pentru prepararea acestora.

Băuturile fără alcool câștigă teren

Una dintre cele mai spectaculoase evoluții vine din segmentul băuturilor fără alcool. Ginul fără alcool a înregistrat o creștere de 281% a volumului zilnic vândut în luna iunie comparativ cu media perioadei ianuarie-aprilie, devenind categoria cu cea mai rapidă dezvoltare.

Tendința se observă și la nivelul întregului segment. În primele șase luni ale anului, vânzările de vinuri fără alcool au crescut cu peste 100% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Aceste cifre sugerează că tot mai mulți consumatori caută alternative care oferă experiența socială a consumului de băuturi, dar fără conținut de alcool. „Observăm un interes tot mai mare pentru alternativele fără alcool și pentru ingrediente premium, semn că oamenii sunt mai atenți atât la calitatea produselor, cât și la ceea ce aleg să consume”, a mai spus Michael Kaiser.

Vinurile rosé și albe rămân favoritele verii

În paralel cu dezvoltarea segmentului de cocktailuri, românii continuă să prefere vinurile specifice sezonului cald.

Vinurile rosé au înregistrat în iunie o creștere de peste 25% comparativ cu media perioadei ianuarie-aprilie.

Vinurile albe au avansat cu 21% în aceeași perioadă, iar Sauvignon Blanc rămâne cel mai popular sortiment în rândul clienților Sezamo.

Datele confirmă tendința observată în ultimii ani, potrivit căreia consumatorii aleg în sezonul estival băuturi mai ușoare și mai răcoritoare.

Consumul se mută tot mai mult acasă

Evoluția vânzărilor sugerează o schimbare în comportamentul de consum al românilor. Dacă în trecut cocktailurile erau asociate aproape exclusiv cu restaurantele și barurile, astăzi tot mai mulți consumatori aleg să recreeze aceeași experiență în propria locuință.

Creșterea rapidă a vânzărilor de băuturi ready-to-drink, ingrediente pentru cocktailuri și alternative fără alcool arată că socializarea de acasă devine o opțiune tot mai populară, mai ales în lunile de vară.

Pentru retailerii online, această tendință reprezintă o oportunitate importantă de dezvoltare într-o categorie care continuă să câștige teren pe piața locală.