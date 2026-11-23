Lidl lansează în România Covrimicul, un produs care combină micul tradițional cu un aluat de tip covrig. Noua gustare va fi disponibilă începând de azi, 23 noiembrie, în zona de brutărie a magazinelor din țară, la prețul de 5,99 lei pentru 110 grame.

Produsul a fost dezvoltat împreună cu un furnizor local și va fi comercializat în stoc limitat.

Covrimicul pornește de la ideea de covridog, dar înlocuiește crenvurștul cu un miez inspirat de micii românești. Potrivit unui comunicat, umplutura este realizată din carne de porc și vită și este învelită într-un aluat pufos și crocant. Lidl prezintă produsul ca pe o reinterpretare a două gustări populare în România: micul și covrigul.

Lansarea are loc înainte de Ziua Națională a României și mizează tocmai pe asocierea cu un preparat foarte prezent la grătare, târguri și evenimente publice.

Parte dintr-o strategie de produse adaptate pieței locale

Zona de brutărie include deja pâine, baghete, chifle, covrigi, produse de patiserie, pizza și alte gustări dulci și sărate. Produsele din categoria bake-off sunt coapte pe parcursul zilei în magazine. Retailerul spune că noul produs face parte dintr-o direcție mai largă de dezvoltare a unor produse inspirate din gusturile și obiceiurile de consum locale.

În ultimii ani, compania a introdus și alte produse dezvoltate pentru piața din România, inclusiv variante de ciocolată în stil Dubai și miere cremă cu fructe.

Tot pe zona de produse inspirate din rețete locale, Lidl dezvoltă marca proprie Cămara Noastră. Compania precizează că aceste produse sunt realizate în colaborare cu furnizori din România.

Lidl face parte din grupul Schwarz și operează aproximativ 13.000 de magazine și peste 230 de centre logistice în 32 de țări. În România, retailerul are peste 400 de magazine, șase centre logistice și mai mult de 14.000 de angajați.