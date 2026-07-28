Cafeaua este frecvent studiată pentru posibila sa legătură cu sănătatea și longevitatea, iar o nouă cercetare încearcă să explice unul dintre mecanismele care s-ar putea afla în spatele acestor asocieri. Anumiți compuși naturali din cafea, printre care polifenolii, pot activa o proteină implicată în reducerea inflamației și a stresului celular, arată un studiu publicat în revista Nutrients, transmite Mediafax.

Cercetarea, realizată de oameni de știință de la Texas A&M University, s-a concentrat asupra unei proteine numite NR4A1 și asupra modului în care aceasta interacționează cu anumiți compuși din cafea.

Important însă: cercetarea a fost realizată în laborator, pe modele celulare, iar rezultatele nu demonstrează că simplul consum de cafea previne bolile cronice sau prelungește viața oamenilor.

Ce este NR4A1 și de ce i-a interesat pe cercetători

NR4A1 a fost identificată inițial drept o genă care reacționează la stresul oxidativ și inflamator.

Stephen Safe, autorul principal al cercetării, a explicat că îmbătrânirea și bolile asociate vârstei sunt inevitabile, însă anumite alegeri alimentare ar putea contribui la încetinirea procesului.

- articolul continuă mai jos -

Cercetătorul a făcut referire și la populațiile din așa-numitele Zone Albastre, cunoscute pentru numărul ridicat de persoane longevive și prevalența mai redusă a unor probleme de sănătate, și a remarcat că asocieri cu longevitatea au fost observate și în cazul consumatorilor de cafea.

Echipa a pornit de la observația că nivelul genei NR4A1 scade odată cu înaintarea în vârstă la oameni. În cazul șoarecilor, absența genei NR4A1 a fost asociată cu o durată de viață mai scurtă.

Cercetătorii au formulat astfel ipoteza că anumiți compuși prezenți în cafea s-ar putea lega de această proteină și i-ar putea influența activitatea.

Polifenolii din cafea au activat proteina asociată cu protecția celulară

Rezultatele experimentelor au arătat că anumiți polifenoli, printre care acidul cafeic, au activat NR4A1 și au redus leziunile celulare.

Proteina este implicată în mecanisme asociate cu reducerea inflamației și a stresului celular, procese care prezintă interes în cercetarea îmbătrânirii și a bolilor cronice.

Descoperirea oferă astfel un posibil mecanism biologic care merită investigat în continuare.

Cofeina nu a fost principalul compus studiat

Un detaliu important este că efectele analizate de cercetători nu au avut în centru cofeina.

Medicul Dung Trinh, care nu a participat la studiu, a subliniat că printre principalii compuși activi analizați s-au numărat acidul cafeic, acidul clorogenic și acidul ferulic.

Acești compuși nu sunt exclusivi cafelei. Substanțe similare se găsesc și în fructe, legume și alte alimente de origine vegetală.

Nu se știe însă deocamdată dacă alimentația obișnuită furnizează cantități suficiente din acești compuși pentru a produce efecte relevante asupra organismului uman.

Studiul nu demonstrează că băutul cafelei prelungește viața

Dung Trinh a primit rezultatele cu optimism moderat, dar atrage atenția asupra unei limitări esențiale: vorbim despre un studiu de laborator realizat pe modele celulare.

Prin urmare, rezultatele nu demonstrează că persoanele care beau cafea vor preveni astfel bolile cronice sau vor trăi mai mult.

Expertul consideră însă descoperirea un indiciu important, care justifică aprofundarea cercetărilor pentru a vedea dacă mecanismul observat în laborator are efecte relevante și la oameni.

Efectul real al acestor compuși asupra organismului rămâne, deocamdată, neclar.

Pentru persoanele care nu consumă cafea, Trinh nu recomandă începerea consumului doar pe baza acestor rezultate. În schimb, amintește măsurile deja asociate cu menținerea sănătății: o dietă echilibrată, exerciții fizice regulate, somn suficient și renunțarea la fumat.