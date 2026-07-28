O alimentație echilibrată și un somn odihnitor sunt pilonii principali ai unui stil de viață sănătos. Ceea ce mulți nu știu este că ceea ce punem în farfurie la ultima masă din zi ne influențează direct calitatea somnului, notează ABC.

Specialista în medicina somnului, Carla Estivill, a explicat cum anumite alimente stimulează producția naturală de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea ritmului circadian și instalarea somnului.

Triptofanul și carbohidrații, combinația ideală pentru o seară liniștită

Pentru un somn adânc și odihnitor, secretoarea de melatonină depinde de triptofan, un aminoacid esențial care acționează ca precursor al acesteia.

Așadar, printre cele mai bune alegeri pentru cină se numără:

Carnea albă: „Puiul mâncat seara este fantastic” , afirmă Estivill, care recomandă asocierea acestuia cu legume proaspete sau gătite ușor.

Mici porții de carbohidrați: Deși unii evită carbohidrații seara, experta dărâmă acest mit. O cantitate mică de paste la cină ajută la absorbția mai rapidă a triptofanului în creier, favorizând sinteza melatoninei.

Magneziu și vitaminele B (B6 și B12): Gustările din fructe oleaginoase (nuci, migdale) sau o banană oferă organismului exact nutrienții necesari pentru relaxarea musculară.

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Fructele bogate în melatonină directă

Dacă vrei o sursă directă de melatonină, experta recomandă două fructe în mod special: merele și cireșele.

„Mărul și cireșele ne oferă melatonină în mod direct. Din acest motiv, în timpul verii, când cireșele sunt în sezon, un pahar de suc natural de cireșe înainte de culcare poate face minuni pentru somn,” spune Carla Estivill.

Ce trebuie să eviți la cină

Pentru a nu-ți da peste cap organismul în timpul nopții, dr. Estivill avertizează titodată împotriva anumitor alimente și obiceiuri: