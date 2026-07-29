Administrarea unor medicamente în sezonul cald necesită atenție sporită. Și, cum ne aflăm în plin sezon estival, trebuie să știți că multe tratamente pot deveni mai periculoase atunci când sunt asociate cu expunerea la soare, anumite alimente, băuturi sau alcool. În unele cazuri, efectul medicamentelor poate fi diminuat, iar în altele riscul de reacții adverse crește considerabil, a explicat, pentru G4Food, dr. Mirel Andrei Mogoș, medic specialist medicină de familie.
Vacanța este în toi, cu zile de plajă și multă distracție. Dacă aveți un anumit tratament, trebuie să citiți prospectele și să cereți sfatul medicului sau farmacistului, înainte de a combina medicamentele cu anumite alimente sau înainte de expunerea prelungită la razele ultraviolete, recomandă dr. Mogoș.
Unele medicamente determină fotosensibilitate, o reacție care face pielea mult mai vulnerabilă la razele ultraviolete. Chiar și o expunere scurtă la soare poate provoca arsuri puternice, erupții cutanate sau apariția petelor pigmentare.
Antibiotice
Printre antibioticele care pot crește sensibilitatea la soare se numără:
“Recomand prudență, pentru că aceste medicamente ar putea favoriza apariția arsurilor solare severe și a erupțiilor cutanate, dacă le administrați în timp ce petreceți timpul pe plajă, în plin soare”, spune medicul.
Antiinflamatoare
Unele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) sunt asociate cu reacții de fotosensibilitate, în special:
Diuretice
Și unele diuretice pot crește sensibilitatea pielii la soare, printre care:
Medicamente pentru afecțiuni cardiace
Amiodarona este unul dintre medicamentele cunoscute pentru riscul crescut de fotosensibilitate.
Medicamente pentru diabet
Anumite sulfoniluree, precum glibenclamida, pot favoriza reacțiile la expunerea solară.
Retinoizi utilizați în tratamentul acneei
“Aceste tratamente pot face ca piele să devină foarte sensibilă la razele ultraviolete”, spune dr. Mirel Mogoș.
Alte medicamente ce pot favoriza fotosensibilitate crescută
Fotosensibilitatea poate apărea și în cazul unor:
Cum te protejezi dacă urmezi un astfel de tratament
Dacă iei unul dintre medicamentele de mai sus, este recomandat să:
Unele alimente și băuturi pot reduce eficiența tratamentelor sau pot crește riscul de efecte adverse.
Warfarina și alimentele bogate în vitamina K
Persoanele care iau warfarină trebuie să evite consumul în cantități mari de:
“Trebuie precizat că pacientul poate mânca aceste legume, dar trebuie să o facă în cantități relativ egale, în fiecare zi. Variațiile bruște – azi deloc și mâine o porție uriașă de spanac – sunt cele care dereglează INR-ul (timpul de coagulare al sângelui), nu alimentul în sine”, explică dr. Mirel Mogoș.
De asemenea, vitamina K poate reduce efectul anticoagulant al medicamentului.
Statine și grapefrut
Simvastatina și atorvastatina sunt statine, utilizate pentru scăderea colesterolului rău (LDL), reducerea trigliceridelor și prevenirea bolilor de inimă. “Ele nu trebuie asociate cu grapefrut sau suc de grapefrut, deoarece acesta poate crește concentrația medicamentului în organism și, implicit, riscul de reacții adverse”, atenționează medicul.
Metronidazol șialcool
Consumul de alcool în timpul tratamentului cu metronidazol poate provoca:
“La metronidazol reacția severă (greață, vărsături, palpitații) nu dispare imediat ce ai luat ultima pastilă. Trebuie adăugat avertismentul strict: „Alcoolul este strict interzis și timp de 48-72 de ore dupa terminarea tratamentului cu metronidazol”, deoarece medicamentul rămâne în sistem și blochează metabolizarea alcoolului”, explică dr. Mirel Mogoș.
Antibiotice și produse lactate
Antibiotice precum tetraciclinele și ciprofloxacina nu trebuie administrate împreună cu:
Aceste produse reduc absorbția antibioticului și îi pot diminua eficiența.
Levotiroxina și cafeaua
Levotiroxina (hormon tiroidian de sinteză utilizat în principal pentru hipotiroidism, gușă benignă și cancer tiroidian) trebuie administrată pe stomacul gol, deoarece cafeaua, laptele și suplimentele cu fier sau calciu îi reduc absorbția.
“Cafeaua sau alimentele pot fi consumate la minimum 30-60 de minute după administrarea pastilei. Fără acest interval, medicamentele nu își face efectul. Este total greșită situația în care pacientul poate înțelege că e suficient să ia pastila și să bea cafeaua cinci minute mai târziu”, precizează dr. Mirel Mogoș.
Inhibitorii IMAO și alimentele bogate în tiramină
Persoanele tratate cu inhibitori de monoaminooxidază (IMAO) – medicamente antidepresive și antiparkinsoniene care blochează enzima numită monoaminoxidază – trebuie să evite:
Asocierea inhibitorilor IMAO cu alimentele menționate poate provoca creșteri periculoase ale tensiunii arteriale.
Digoxina și fibrele
Consumul unei cantități mari de tărâțe sau fibre alimentare poate reduce absorbția digoxinei.
Medicamentele pentru tensiune și potasiul
Pacienții hipertensivi tratați cu inhibitori ai enzimei de conversie (IECA), sartani sau spironolactonă trebuie să evite suplimentele cu potasiu și înlocuitorii de sare care conțin acest mineral, deoarece există riscul apariției hiperkaliemiei ( o situație în care nivelul de potasiu din sânge scade sub limita normală).
Alcoolul și medicamentele – o combinație periculoasă
Consumul de alcool este contraindicat în timpul tratamentului cu:
Asocierea poate provoca somnolență accentuată, deprimarea respirației, scăderea capacității de reacție și alte efecte adverse severe.
Cafeaua poate modifica efectul unor medicamente
Cafeaua nu influențează doar starea de alertă, ci și modul în care organismul procesează anumite tratamente.
Printre cele mai cunoscute interacțiuni se numără:
“Interacțiunile dintre medicamente, alimente, băuturi și expunerea la soare sunt mai frecvente decât cred mulți pacienți. Respectarea recomandărilor din prospect și consultarea medicului sau farmacistului înainte de modificarea dietei ori înainte de expunerea prelungită la soare pot preveni reacții adverse serioase și pot asigura eficiența tratamentului”, declară dr. Mirel Mogoș.
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