Administrarea unor medicamente în sezonul cald necesită atenție sporită. Și, cum ne aflăm în plin sezon estival, trebuie să știți că multe tratamente pot deveni mai periculoase atunci când sunt asociate cu expunerea la soare, anumite alimente, băuturi sau alcool. În unele cazuri, efectul medicamentelor poate fi diminuat, iar în altele riscul de reacții adverse crește considerabil, a explicat, pentru G4Food, dr. Mirel Andrei Mogoș, medic specialist medicină de familie.

Vacanța este în toi, cu zile de plajă și multă distracție. Dacă aveți un anumit tratament, trebuie să citiți prospectele și să cereți sfatul medicului sau farmacistului, înainte de a combina medicamentele cu anumite alimente sau înainte de expunerea prelungită la razele ultraviolete, recomandă dr. Mogoș.

Medicamente care pot provoca reacții severe la expunerea la soare

Unele medicamente determină fotosensibilitate, o reacție care face pielea mult mai vulnerabilă la razele ultraviolete. Chiar și o expunere scurtă la soare poate provoca arsuri puternice, erupții cutanate sau apariția petelor pigmentare.

Antibiotice

Printre antibioticele care pot crește sensibilitatea la soare se numără:

doxiciclină;

tetraciclină;

ciprofloxacină;

levofloxacină;

trimetoprim-sulfametoxazol.

“Recomand prudență, pentru că aceste medicamente ar putea favoriza apariția arsurilor solare severe și a erupțiilor cutanate, dacă le administrați în timp ce petreceți timpul pe plajă, în plin soare”, spune medicul.

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Antiinflamatoare

Unele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) sunt asociate cu reacții de fotosensibilitate, în special:

ketoprofen (mai ales sub formă de gel);

piroxicam;

naproxen (mai rar).

Diuretice

Și unele diuretice pot crește sensibilitatea pielii la soare, printre care:

hidroclorotiazidă;

Medicamente pentru afecțiuni cardiace

Amiodarona este unul dintre medicamentele cunoscute pentru riscul crescut de fotosensibilitate.

Medicamente pentru diabet

Anumite sulfoniluree, precum glibenclamida, pot favoriza reacțiile la expunerea solară.

Retinoizi utilizați în tratamentul acneei

isotretinoin;

“Aceste tratamente pot face ca piele să devină foarte sensibilă la razele ultraviolete”, spune dr. Mirel Mogoș.

Alte medicamente ce pot favoriza fotosensibilitate crescută

Fotosensibilitatea poate apărea și în cazul unor:

antidepresive;

antipsihotice;

antihistaminice (mai rar).

Cum te protejezi dacă urmezi un astfel de tratament

Dacă iei unul dintre medicamentele de mai sus, este recomandat să:

eviți expunerea la soare între orele 10:00 și 16:00;

aplici cremă cu factor de protecție SPF 50+;

porți haine cu mâneci lungi, pălărie și ochelari de soare;

întrebi medicul sau farmacistul dacă tratamentul prescris poate provoca fotosensibilitate.

Medicamente care nu trebuie combinate cu anumite alimente

Unele alimente și băuturi pot reduce eficiența tratamentelor sau pot crește riscul de efecte adverse.

Warfarina și alimentele bogate în vitamina K

Persoanele care iau warfarină trebuie să evite consumul în cantități mari de:

“Trebuie precizat că pacientul poate mânca aceste legume, dar trebuie să o facă în cantități relativ egale, în fiecare zi. Variațiile bruște – azi deloc și mâine o porție uriașă de spanac – sunt cele care dereglează INR-ul (timpul de coagulare al sângelui), nu alimentul în sine”, explică dr. Mirel Mogoș.

De asemenea, vitamina K poate reduce efectul anticoagulant al medicamentului.

Statine și grapefrut

Simvastatina și atorvastatina sunt statine, utilizate pentru scăderea colesterolului rău (LDL), reducerea trigliceridelor și prevenirea bolilor de inimă. “Ele nu trebuie asociate cu grapefrut sau suc de grapefrut, deoarece acesta poate crește concentrația medicamentului în organism și, implicit, riscul de reacții adverse”, atenționează medicul.

Metronidazol șialcool

Consumul de alcool în timpul tratamentului cu metronidazol poate provoca:

greață;

vărsături;

înroșirea feței;

palpitații.

“La metronidazol reacția severă (greață, vărsături, palpitații) nu dispare imediat ce ai luat ultima pastilă. Trebuie adăugat avertismentul strict: „Alcoolul este strict interzis și timp de 48-72 de ore dupa terminarea tratamentului cu metronidazol”, deoarece medicamentul rămâne în sistem și blochează metabolizarea alcoolului”, explică dr. Mirel Mogoș.

Antibiotice și produse lactate

Antibiotice precum tetraciclinele și ciprofloxacina nu trebuie administrate împreună cu:

lapte;

iaurt;

suplimente cu calciu;

fier;

magneziu

Aceste produse reduc absorbția antibioticului și îi pot diminua eficiența.

Levotiroxina și cafeaua

Levotiroxina (hormon tiroidian de sinteză utilizat în principal pentru hipotiroidism, gușă benignă și cancer tiroidian) trebuie administrată pe stomacul gol, deoarece cafeaua, laptele și suplimentele cu fier sau calciu îi reduc absorbția.

“Cafeaua sau alimentele pot fi consumate la minimum 30-60 de minute după administrarea pastilei. Fără acest interval, medicamentele nu își face efectul. Este total greșită situația în care pacientul poate înțelege că e suficient să ia pastila și să bea cafeaua cinci minute mai târziu”, precizează dr. Mirel Mogoș.

Inhibitorii IMAO și alimentele bogate în tiramină

Persoanele tratate cu inhibitori de monoaminooxidază (IMAO) – medicamente antidepresive și antiparkinsoniene care blochează enzima numită monoaminoxidază – trebuie să evite:

brânzeturile maturate;

salamul uscat;

vinul roșu.

Asocierea inhibitorilor IMAO cu alimentele menționate poate provoca creșteri periculoase ale tensiunii arteriale.

Digoxina și fibrele

Consumul unei cantități mari de tărâțe sau fibre alimentare poate reduce absorbția digoxinei.

Medicamentele pentru tensiune și potasiul

Pacienții hipertensivi tratați cu inhibitori ai enzimei de conversie (IECA), sartani sau spironolactonă trebuie să evite suplimentele cu potasiu și înlocuitorii de sare care conțin acest mineral, deoarece există riscul apariției hiperkaliemiei ( o situație în care nivelul de potasiu din sânge scade sub limita normală).

Alcoolul și medicamentele – o combinație periculoasă

Consumul de alcool este contraindicat în timpul tratamentului cu:

somnifere;

anxiolitice, precum diazepam sau alprazolam;

opioide;

multe antidepresive;

metronidazol;

unele antihistaminice.

Asocierea poate provoca somnolență accentuată, deprimarea respirației, scăderea capacității de reacție și alte efecte adverse severe.

Cafeaua poate modifica efectul unor medicamente

Cafeaua nu influențează doar starea de alertă, ci și modul în care organismul procesează anumite tratamente.

Printre cele mai cunoscute interacțiuni se numără:

Levotiroxina – cafeaua îi reduce absorbția dacă este consumată imediat după administrare.

Ciprofloxacina – poate încetini eliminarea cofeinei, favorizând apariția palpitațiilor, agitației și insomniei.

Teofilina – asocierea cu cafeaua poate crește riscul de tremor, nervozitate și palpitații.

Fii atent ce mănânci și cât stai la soare, atunci te afli în tratament

“Interacțiunile dintre medicamente, alimente, băuturi și expunerea la soare sunt mai frecvente decât cred mulți pacienți. Respectarea recomandărilor din prospect și consultarea medicului sau farmacistului înainte de modificarea dietei ori înainte de expunerea prelungită la soare pot preveni reacții adverse serioase și pot asigura eficiența tratamentului”, declară dr. Mirel Mogoș.