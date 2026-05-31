Acizii grași omega-3, considerați esențiali pentru sănătatea creierului, inimii și dezvoltarea organismului, lipsesc frecvent din alimentația oamenilor, susține Michiko Tomioka, nutriționistă și expertă în longevitate, născută și crescută în Nara, Japonia, notează CNBC.

Specialista spune că a observat această problemă după mutarea în Statele Unite, unde mulți dintre clienții săi consumă prea puține alimente bogate în omega-3. În cultura alimentară japoneză, astfel de grăsimi sănătoase sunt prezente aproape zilnic prin pește, alge marine și produse din soia.

„Organismul nu poate produce singur omega-3, așa că trebuie să îi obținem din alimentație”, explică Michiko Tomioka.

Trei tipuri de omega-3, fiecare cu rol diferit

Acizii grași omega-3 se găsesc în trei forme principale: DHA, EPA și ALA.

DHA contribuie la sănătatea creierului și a ochilor. Potrivit nutriționistei, acest tip de omega-3 ajută la formarea neuroprotectinei, un compus care protejează creierul și retina împotriva inflamației și stresului.

Cele mai bune surse sunt peștii grași precum macroul, somonul, sardinele sau heringul. Michiko Tomioka spune că obișnuiește să consume pește de patru-cinci ori pe săptămână, în porții moderate, după modelul japonez.

- articolul continuă mai jos -

Unul dintre preparatele sale preferate este macroul la grătar servit cu alge nori, tofu și broccoli rabe.

Omega-3 și sănătatea inimii

EPA este asociat în special cu sănătatea cardiovasculară. Acest tip de omega-3 poate contribui la scăderea trigliceridelor, reglarea tensiunii arteriale și reducerea inflamației.

Nutriționista recomandă consumul de pește gras, fructe de mare precum stridiile și midiile, dar și diferite tipuri de alge marine, inclusiv wakame, kombu sau hijiki.

Pentru cină, ea preferă adesea somonul în locul cărnii roșii sau al puiului. Îl gătește la cuptor sau pe grătar, cu marinadă miso și suc proaspăt de lămâie. Alături, servește orez cu cereale integrale și fasole, salată de spanac și alge, plus supă miso cu tofu și legume rădăcinoase.

Variante vegetale pentru cei care nu consumă pește

ALA, al treilea tip de omega-3, este important pentru dezvoltarea și funcționarea generală a organismului. Corpul poate transforma o parte din ALA în EPA și DHA.

Pentru persoanele care nu consumă fructe de mare, există și surse vegetale accesibile: semințe de in și chia, nuci, legume verzi și produse din soia precum tofu, edamame sau natto.

Michiko Tomioka spune că adaugă frecvent semințe de chia și in în supe, dressinguri, budinci sau salate, pentru un aport suplimentar de omega-3, fibre și proteine.

Printre mesele sale preferate se numără și un preparat vegan cu legume verzi și natto învelite într-o foaie mare de nori, servite cu pita integrală și hummus din tofu, năut și semințe de in.

Nutriționista recomandă ca omega-3 să provină în primul rând din alimentație, iar suplimentele să fie folosite doar ca variantă de rezervă, după consultarea medicului.