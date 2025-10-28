Chilaquiles – micul dejun mexican care a cucerit lumea: aproape 5 stele pe Taste Atlas

Micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei, iar în Mexic această tradiție capătă o aromă aparte. Printre preparatele care au depășit granițele țării și au devenit simboluri culinare se numără chilaquiles, un fel de mâncare pe cât de simplu, pe atât de savuros, relatează Infobae.

Textul a fost adaptat pentru publicul din România, nu foarte familiarizat cu acest mic dejun mexican, considerat – de către platforma internațională Taste Atlas – unul dintre cele mai gustoase din lume.

Ce este chilaquiles

Gastronomia mexicană este recunoscută la nivel mondial, fiind inclusă pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Printre preparatele care definesc această bucătărie, chilaquiles ocupă un loc special, fiind un mic dejun tradițional care a primit nota 4,6 din 5 pe platforma culinară Taste Atlas.

În forma sa clasică, preparatul constă din bucăți de tortilla prăjite, acoperite cu sos picant de ardei iute, la care se pot adăuga diverse ingrediente: carne, legume, brânză, smântână sau ouă. Numele provine din termenul chil-a-quilitl, care se traduce prin „ierburi în bulion de ardei iute”.

Există numeroase variante care corespund unor regiuni geografice ale Mexicului: chilaquiles roșii, cu sos de roșii, usturoi, ardei și condimente, adesea servite cu pui, brânză și avocado; chilaquiles verzi, pregătite cu sos din roșii verzi și ardei iuți; chilaquiles cu mole, acoperite cu celebrul sos mexican bogat în condimente; chilaquiles cu sos chipotle sau adobo, pentru iubitorii aromelor afumate; chilaquiles cu fasole, o variantă consistentă și hrănitoare.

Preparatul este atât de versatil încât poate include fructe de mare, legume la grătar sau chiar sosuri exotice. În Mexic, chilaquiles sunt considerați nu doar un mic dejun energizant, ci și un remediu tradițional împotriva mahmurelii.

Gastronomia mexicană și românii

Succesul global al chilaquiles-ului se datorează echilibrului perfect dintre simplitate și savoare. Preparatul reflectă perfect principiul „anti risipă”, folosind tortilla rămasă de cu o zi înainte – o lecție de sustenabilitate culinară valabilă oriunde în lume.

Interesul românilor pentru bucătăria mexicană este tot mai mare, iar preparatul probabil poate fi găsit în cele câteva restaurante sau fast-food-uri din marile orașe care oferă mâncare mexicană.

Evident în România gustul mâncării mexicane (extrem de picantă la origine) este adaptat cerințelor consumatorilor locali.

Cu aproape 5 stele pe Taste Atlas, chilaquiles se afirmă ca unul dintre cele mai iubite mic-dejunuri din lume. De la combinația de arome intense la textura crocantă și cremoasă, preparatul demonstrează bogăția și diversitatea bucătăriei mexicane. Dacă ai ocazia să le încerci, fie într-un restaurant autentic, fie preparându-le acasă, nu ezita – vei descoperi de ce întreaga lume vorbește despre ele.