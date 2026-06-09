În Catalonia, ca și în restul Spaniei, există acest obicei de a organiza diverse sărbători locale. Data lor nu e fixată cum i se năzare primarului sau vreunui privat din localitate, oricât de mare sau mică ar fi ea, ci totul e convenit cu guvernul regional (un fel de consiliu județen mai mare și mai important), pentru că toată taina este ca astfel de evenimente să nu se suprapună și în fiecare weekend să poți merge într-un alt loc fie că ești comerciant sau vizitator.

De acest turism, preponderent local, beneficiază micii producători care vând la tarabă mezeluri, brânzeturi, dulciuri, cocături, băuturi sau alte cele. În anumite locuri se organizează și piață. Ca de exemplu În Torelles de Llobregat, weekendul trecut, când a fost Sărbătoarea Cireșelor.

O zonă bogată în cireșe

Catalonia este un producător major de fructe, însă producția de cireșe este împărțită în două mari zone geografice:

Zona Lleida (Segrià, Pla d’Urgell), unde sunt mari plantații de câmpie, puternic tehnologizate și orientate spre export.

Zona Baix Llobregat (lângă Barcelona), regiunea de deal tradițională, axată pe culturi de calitate superioară, adesea de tip neirigat. Această mică zonă produce aproape jumătate din cantitatea totală de cireșe din Catalonia. Și de aici sunt cireșele din piața în care am fost.

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Cultura cireșului a fost introdusă masiv în zona Llobregat la sfârșitul secolului al XIX-lea ca o alternativă salvatoare pentru agricultori, după ce filoxera (o boală a viței-de-vie) distrusese complet podgoriile locale.

Alături de localitățile vecine, Torrelles de Llobregat, gazda acestui eveniment de final de săptămână, formează nucleul istoric al producției de cireșe din proximitatea Barcelonei.

Caracteristicile cireșelor de Torrelles

Datorită microclimatului mediteranean și a solurilor de pe pantele muntoase, cireșele de aici se coc devreme (sezonul începe în mai și ține până în iulie). Faptul că multe livezi sunt tradiționale, de sol uscat, concentrează zaharurile din fruct, oferindu-le un gust intens dulce, proaspăt și o textură fermă.

Deși în regiune se cultivă peste 30 de soiuri, cele mai faimoase și răspândite sunt Burlat (un soi timpuriu, foarte suculent, de culoare roșu închis spre purpuriu) și Starking (mai tardiv, extrem de ferm, crocant și dulce).

Spre deosebire de marile corporații agricole, producția din Torrelles de Llobregat se bazează încă pe mici exploatații familiale, transmise din generație în generație, care practică culesul manual, extrem de migălos.

Sărbătoarea Cireșelor din Torrelles

Cireșele fac parte din identitatea culturală și economică a orașului Torrelles de Llobregat. În fiecare an, la începutul lunii iunie, localitatea îmbracă haine de sărbătoare pentru Festa de la Cirera, Sărbătoarea Cireșelor.

Piața cu vânzare directă este evenimentul central, unde micii producători locali își vând direct recolta proaspăt culeasă către miile de vizitatori veniți inclusiv din Barcelona.

Patiseriile și restaurantele din Torrelles creează meniuri speciale și deserturi artizanale pe bază de cireșe (marmelade, prăjituri locale, coca sau chiar reinterpretări precum Cherry Sacher .

Sărbătoarea este completată de parade de stradă, cu figuri gigantice și artificii, expoziții de artizanat și spectaculoasele turnuri umane (castellers).

Cireșele din Baix Llobregat reprezintă un produs de proximitate (km 0) extrem de apreciat pe piețele mari din Barcelona, dar catalanilor și străinilor rezidenți în zonă le place mult atmosfera de la aceste târguri locale.

O Sărbătoare a Cireșelor unde cireșele se cam terminaseră

Când am ajuns, pe la miezul zilei de sâmbătă, lume multă, dar cireșe puține. Ni s-a spus că producătorii vin la prima oră și până în prânz cam totul e vândut. Mai erau 2-3, dar am preferat să nu stăm la coada destul de importantă. Asta e, le luăm din piața de acasă!

În schimb, erau câte în lună și în stele. Celebrele salamuri catalane, fuet în primul rând, cârnați uscați fel și fel, soiuri de șuncă uscată sau slănină tip guanciale. Catalanii sunt iubitori de carne de porc, iar mezelurile uscate, chiar dacă nu sunt la fel de condimentate, usturoiate sau afumate, ca ale noastre, sunt absolut minunate.

La fel și brânzeturile, multe dintre ele din Catalonia, dar și din alte zone ale Spaniei sau Europei. La astfel de târguri vin și distribuitori de brânză franceză, olandeză sau italiană, căci rezidenți străini sunt mulți în zonă și se bucură să ia produse „de acasă” din cele bune, artizanale.

Multe tipuri de brânză premiată sau aromatizată natural, cu trufe, rozmarin, cognac etc. Nu poți lua din toate, deși ai vrea, că par genial de bune.

Băuturile alcoolice din fructe sunt și ele la mare căutare, lichioruri din caise, căpșuni, piersici, fructe de pădure ori ceva ce seamănă bine cu limoncello italian. Dar și vin făcut din cireșe ori oțet dulce tot din astfel de fructe.

Iar în final ne-am bucurat și de o repriză de muzică și dansuri tradiționale catalane. Pentru că mâncarea bună merge cu puțin suflet local.