Clasamentul celor mai bune orașe din lume când vorbim despre mâncare/ Pe primul loc o capitală sud-americană (Time-Out)

09 iun. 2026, Călătorii Culinare
Clasamentul celor mai bune orașe din lume când vorbim despre mâncare/ Pe primul loc o capitală sud-americană (Time-Out)
Foto Dreamstime
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Time Out a desemnat recent cele mai bune orașe din lume pentru mâncare, iar capitala peruană Lima a ieșit pe primul loc, potrivit Euronews.

Pentru realizarea clasamentului, peste 24.000 de rezidenți din 150 de destinații din întreaga lume au fost chestionați cu privire la calitatea și accesibilitatea restaurantelor, cafenelelor, puburilor și barurilor, precum și la aspectele care fac ca scena gastronomică a orașului lor să iasă în evidență.

Peste 100 de editori Time Out și experți locali au fost ugați să evalueze aceste orașe, scorul final fiind bazat în proporție de 70% pe opinia localnicilor și 30% pe opinia experților.

Top 10 orașe pentru mâncare în 2026

  1. Lima, Peru
  2. Bangkok, Thailanda
  3. Mexico City, Mexic
  4. Londra, Regatul Unit
  5. Barcelona, Spania
  6. Ho Chi Minh City, Vietnam
  7. Melbourne, Australia
  8. Beijing, China
  9. Atena, Grecia
  10. Lisabona, Portugalia

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