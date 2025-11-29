Faimosul Târg de Crăciun de la Nürnberg (Nürnberger Christkindlesmarkt) s-a deschis oficial vineri, informează dpa, transmite Agerpres.

Eleva Nora Falk – îmbrăcată în “Christkindl”, mascota oficială a târgului – a deschis evenimentul la începutul serii cu prologul tradiţional.

O mulţime numeroasă s-a adunat în piaţa centrală a oraşului pentru a asculta poemul recitat de Falk, îmbrăcată într-un costum de înger cu aripi aurii, de la galeria bisericii Frauenkirche.

Ca şi în anii trecuţi, Nürnberg-ul aşteaptă circa două milioane de vizitatori, atât din Germania, cât şi din străinătate, la acest târg de Crăciun, unul dintre cele mai vechi din ţară.

Potrivit autorităţilor din acest oraş din sudul Germaniei, prima menţiune documentară a târgului datează din anul 1628, însă originile sale sunt, probabil, mai vechi.

Târgul se deschide întotdeauna în vinerea de dinaintea primei duminici de Advent, timpul de aşteptare a Crăciunului, şi ţine până în Ajun.

În vechea piaţă centrală din Nürnberg, circa 160 de standuri cu tradiţionalele lor copertine în dungi roşii şi albe îi introduc pe vizitatori în atmosfera Crăciunului.

La acestea vizitatorii pot degusta produse tradiţionale de Crăciun, precum renumita turtă dulce de Nürnberg, cozonaci cu fructe sau vin fiert, sau pot cumpăra decoraţiuni pentru brad.

Pentru ca numeroşii oaspeţi să poată ajunge uşor la Christkindlesmarkt, în “inima” istorică a oraşului, serviciile de transport public au fost suplimentate în această perioadă.

În weekendurile din perioada premergătoare Crăciunului, în centrul oraşului circulă de două ori mai multe trenuri de metrou decât în mod obişnuit.

