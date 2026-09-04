Mâncatul la ore nepotrivite ar putea scurta viața. La ce oră ar trebui să iei micul dejun și cina și ce au descoperit cercetătorii pe 31.000 de adulți

Ora la care mâncăm ar putea conta aproape la fel de mult ca ceea ce punem în farfurie, sugerează un nou studiu. Cercetătorii au analizat datele a peste 31.000 de adulți și au urmărit legătura dintre momentul primei și ultimei mese ale zilei și riscul de deces. Rezultatele indică anumite intervale asociate cu o speranță de viață mai mare, însă medicii atrag atenția că studiul nu poate demonstra că ora mesei este cea care provoacă direct diferențele observate.

Calitatea alimentelor, cantitatea de zahăr, grăsimi sau sare și aportul de nutrienți sunt, fără îndoială, importante pentru sănătate. Dar și când mâncăm ar putea avea un rol.

Un studiu publicat în European Journal of Clinical Nutrition a analizat datele a 31.044 de adulți cu vârsta de cel puțin 40 de ani, participanți la National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), în perioada 1999–2018. Cercetătorii au urmărit momentul primei și ultimei mese din zi și au comparat aceste date cu mortalitatea pe parcursul unei perioade mediane de urmărire de 8,6 ani. În această perioadă au fost înregistrate 7.129 de decese.

Micul dejun între 7 și 8 dimineața, intervalul asociat cu cel mai mic risc

Cercetătorii au observat că persoanele care își luau prima masă între 7:00 și 8:00 dimineața aveau cel mai favorabil profil în comparație cu cele care mâncau prima dată mai devreme sau mai târziu.

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Participanții care luau prima masă înainte de ora 7:00 sau după ora 8:00 au prezentat asocieri cu un risc mai mare de mortalitate.

Mai exact, fiecare oră de întârziere a primei mese după ora 8:00 a fost asociată cu o creștere de aproximativ 3% a riscului de deces din orice cauză și de 5% a riscului de deces cardiovascular în perioada de urmărire.

Important este că studiul a luat în calcul prima masă indiferent de cantitatea de calorii consumată. Cu alte cuvinte, cercetătorii au urmărit momentul în care participanții consumau prima masă a zilei, nu doar ceea ce numeau ei în mod obișnuit „mic dejun”.

Și ora cinei a fost asociată cu longevitatea

O asociere similară a fost observată și în cazul ultimei mese a zilei.

Potrivit rezultatelor, persoanele care luau cina înainte de ora 19:00 sau după miezul nopții prezentau un risc mai mare de deces în perioada analizată, în comparație cu grupul de referință, care lua ultima masă între 19:00 și 20:00.

Aici apare însă o nuanță importantă.

Ideea că o cină foarte târzie ar putea fi nefavorabilă pentru sănătate este susținută și de cercetări anterioare, care au asociat alimentația nocturnă cu probleme metabolice, creșteri ale glicemiei și alte riscuri pentru sănătate.

În schimb, medicii citați în material sunt mai puțin convinși că rezultatele acestui nou studiu ar trebui interpretate ca un motiv pentru a evita cina înainte de ora 19:00.

Diferența de 2,5 ani apare la persoanele care mănâncă prima dată după prânz

Una dintre cele mai spectaculoase observații ale cercetării se referă la participanții cu vârsta de peste 50 de ani.

În această categorie, persoanele care luau prima masă după ora 12:00 aveau o speranță de viață estimată cu aproximativ 2,5 ani mai mică decât cele care mâncau prima dată între 7:00 și 8:00.

Pentru comparație, analiza a estimat că persoanele care luau ultima masă după miezul nopții aveau o speranță de viață cu aproximativ 2,4 ani mai mică decât grupul de referință, care lua ultima masă între 19:00 și 20:00.

Aceste cifre nu înseamnă că o persoană care mănâncă după prânz „pierde” automat 2,5 ani din viață. Sunt estimări statistice rezultate din asocierea observată în populația studiată. Cercetarea este observațională și nu poate demonstra o relație directă de cauzalitate.

Ce se întâmplă cu ritmul circadian

Una dintre explicațiile posibile ține de ritmul circadian, ceasul biologic intern care coordonează ciclurile de somn și veghe și influențează numeroase procese din organism.

„Momentul meselor informează ritmul circadian al organismului, sau ceasul nostru de la trezire până la somn”, explică dr. Mary Greene, cardiolog la Manhattan Cardiology din New York, potrivit Prevention.

Potrivit medicului, dereglarea ritmului circadian poate afecta metabolismul. Problemele metabolice pot favoriza creșterea în greutate și apariția unor boli cronice, precum diabetul, care sunt asociate la rândul lor cu un risc mai mare de mortalitate prematură și boli cardiovasculare.

Astfel, nu este vorba doar despre ora la care mâncăm în sine, ci despre modul în care aceasta se potrivește cu ritmul biologic al organismului.

Medicii atrag atenția: studiul nu dovedește că ora mesei cauzează moartea prematură

Deși rezultatele sunt interesante, cercetătorii și medicii recomandă prudență în interpretarea lor.

Dr. Juan Lopez, cardiolog la Miami Cardiac & Vascular Institute, atrage atenția că studiul este retrospectiv și observațional. Cercetătorii au analizat date existente și au comparat momentul meselor cu rezultatele de sănătate observate ulterior.

Prin urmare, rezultatele indică o relație între momentul meselor și mortalitate, dar nu demonstrează că mâncatul la o anumită oră a fost cauza directă a deceselor.

Există și alți factori care ar putea explica parțial rezultatele.

Autorii studiului au menționat, de exemplu, că persoanele care au un program regulat al meselor ar putea avea și alte caracteristici asociate unui stil de viață mai sănătos: un program de lucru mai regulat, un venit mai mare sau alte obiceiuri favorabile sănătății.

De ce medicii sunt sceptici în privința cinei înainte de ora 19:00

Unul dintre aspectele care ridică semne de întrebare este asocierea dintre cina foarte devreme și mortalitate.

Pentru foarte mulți oameni, să mănânce la ora 17:00 sau 18:00 este absolut normal. Mai mult, cercetările anterioare au asociat, în general, evitarea meselor târzii cu beneficii pentru sănătatea metabolică.

De aceea, dr. Kaustubh Dabhadkar, cardiolog specializat în prevenție la Novant Health, consideră că rezultatele trebuie confirmate înainte de a modifica recomandările privind ora cinei.

„Aș vrea ca aceste rezultate să fie verificate înainte ca oamenii să-și amâne cina”, spune medicul.

Cu alte cuvinte, noul studiu nu trebuie interpretat ca o recomandare de a împinge cina cât mai târziu, doar pentru că analiza a identificat o asociere statistică pentru mesele luate foarte devreme.

Ce putem face, totuși, în viața de zi cu zi

În ciuda limitărilor, cercetarea se adaugă unui număr tot mai mare de dovezi care sugerează că momentul meselor poate avea importanță pentru sănătatea metabolică și cardiovasculară.

Dr. Dabhadkar subliniază că înțelegerea ritmurilor circadiene este importantă pentru optimizarea sănătății metabolice și reducerea riscului cardiovascular.

„Asocierea dintre cina târzie și sănătatea metabolică precară este bine cunoscută. Prin urmare, momentul în care mâncăm poate fi la fel de important ca ceea ce mâncăm”, spune medicul.

Pentru micul dejun, rezultatele studiului susțin un început al zilei relativ devreme, cu prima masă între 7:00 și 8:00, mai degrabă decât o primă masă împinsă spre prânz.

În cazul cinei, însă, lucrurile sunt mai puțin clare. Rezultatele cercetării nu sunt suficiente pentru a stabili o oră universală la care toată lumea ar trebui să ia ultima masă.