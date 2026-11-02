Subprodusele din industria avicolă au început să devină o componentă de bază în alimentația somonului norvegian de crescătorie. Giganți europeni din sectorul acvaculturii, precum companiile norvegiene Mowi și Lerøy, au introdus deja proteinele de pui în hrana peștilor, potrivit unei analize publicate de publicația italiană Corriere della Sera.

Nu este vorba despre carne propriu-zisă, ci despre subproduse, un termen tehnic pentru resturile din industria avicolă, care sunt procesate și transformate în făină și ulei. Deși alte companii din domeniu încă ezită să facă această schimbare, decizia este motivată de rațiuni economice severe strâns legate de fenomenul climatic El Niño.

El Niño a prăbușit stocurile de pește mic din Pacific

Principala cauză a acestei tranziții este scumpirea uriașă a hranei tradiționale. Fenomenul climatic El Niño, care încălzește anomaliile de temperatură de la suprafața Oceanului Pacific, a decimat bancurile de hamsii și sardine de la țărmurile Americii de Sud.

În condiții normale, vânturile alizee împing apele de suprafață și permit ridicarea curenților reci și adânci, bogați în nutrienți. În timpul fenomenului El Niño, alizeele slăbesc, apa caldă rămâne blocată în dreptul statelor Peru și Ecuador, iar temperaturile ridicate ucid fauna marină locală.

Din acest pește albastru, pescuit în trecut în cantități de până la 8 milioane de tone de navele sud-americane și chineze, se obțineau făina și uleiul de pește, baza hranei folosite în crescătoriile de somon. Pe fondul penuriei globale, prețurile au explodat, determinând producătorii norvegieni să caute alternative mai ieftine, precum deșeurile din avicultură. Presiunea pe costuri este uriașă: potrivit datelor Direcției Norvegiene pentru Pescuit, profitul producătorilor de somon atlantic din Norvegia a scăzut cu 46,1% în 2025 față de anul anterior.

Ce spune studiul pe 435.000 de somoni: Cât pui pot mânca peștii în siguranță?

Utilizarea făinii și a uleiului de pui este complet legală în Europa, beneficiind de o derogare parțială acordată în 2013 de la interdicția europeană privind hrănirea animalelor cu „proteine animale procesate” (normă introdusă în perioada crizei „vacii nebune”).

Institutul Norvegian de Cercetare Alimentară (Nofima) și Universitatea Norvegiană de Științe ale Vieții au realizat un studiu pe teren cu o durată de 11 luni, efectuat pe un eșantion de 435.000 de somoni crescuți în cuști maritime. Cercetătorii au testat rețete cu procentaje diferite de făină și ulei de pui, iar concluziile arată că o doză moderată este sigură:

Până la 10% proteine de pui: Nu există nicio diferență față de dieta tradițională pe bază de pește, nici în privința sănătății somonului, nici în ceea ce privește calitatea cărnii.

Peste pragul de 10%: Peștii devin prea grași și încep să dezvolte probleme metabolice severe.

În plus, schimbarea sursei de proteine nu elimină necesitatea acizilor grași esențiali. Deoarece uleiul de pui nu conține acizi Omega-3 cu lanț lung – esențiali pentru sănătatea peștelui și valoroși pentru consumatori –, producătorii sunt obligați să compenseze dieta cu ulei de alge, ulei de in și ulei de camelină (o plantă emergentă bogată în acid alfa-linolenic).

Somonii din Chile și America de Nord exportați în Europa sunt deja hrăniți în mod obișnuit cu o dietă care combină subprodusele din pui cu făină de pește și proteine vegetale.

Miza încrederii consumatorilor

Somonul rămâne una dintre cele mai apreciate surse de proteine la nivel mondial, datorită gustului și conținutului ridicat de Omega-3. Cu toate acestea, crescătoriile de somon se află deja sub lupa criticilor din cauza densității mari din țarcă, care favorizează paraziții și poluează apele fiordurilor.

Noua dietă bazată pe resturi de pui riscă să atragă un val suplimentar de respingere din partea cumpărătorilor, care ar putea considera această practică drept una nenaturală și nesănătoasă. Experții avertizează că, deși pentru producători este o decizie strict economică, industria riscă să piardă încrederea consumatorilor – un scenariu reminiscent scandalului din 2013, când carnea de cal a fost descoperită în sute de produse congelate din carne de vită.