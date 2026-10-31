Dwayne „The Rock” Johnson și-a dezvăluit recent unul dintre smoothie-urile pe care le consumă după antrenamente. Rețeta conține 70 de grame de pudră proteică și între 10 și 15 grame de creatină, dar specialiștii avertizează că asemenea cantități nu trebuie copiate automat de persoanele care merg la sală.

Actorul are aproximativ 107 kilograme, o masă musculară considerabilă și un regim alimentar adaptat unor antrenamente intense. Necesarul său nutrițional poate fi, prin urmare, foarte diferit de cel al unei persoane obișnuite.

70 de grame de pudră nu înseamnă neapărat 70 de grame de proteine

Smoothie-ul prezentat de Johnson conține 70 de grame dintr-o pudră proteică experimentală, pe care actorul o testează în perspectiva unei posibile viitoare game de suplimente. Cantitatea exactă de proteine din băutură nu este însă cunoscută. Cele 70 de grame se referă la cantitatea de pudră utilizată, nu neapărat la proteina pură furnizată de produs. În smoothie mai intră orez jasmine și afine. Orezul furnizează carbohidrați, importanți pentru refacerea rezervelor energetice după efort, iar afinele aduc vitamine, minerale și alți compuși vegetali.

Nutriționista Lauren Manaker a explicat pentru Fox News Digital, citată de New York Post, că băutura este relativ echilibrată pentru necesarul lui Johnson. Problema apare atunci când o asemenea rețetă este privită drept model universal.

Câtă proteină este necesară după antrenament

Cantitatea optimă de proteine depinde de greutate, vârstă, intensitatea antrenamentului, masa musculară și aportul total din restul zilei. International Society of Sports Nutrition (ISSN) recomandă, în general, aproximativ 0,25 grame de proteină de calitate pentru fiecare kilogram de greutate corporală la o masă sau aproximativ 20-40 de grame. Pentru persoanele active, necesarul zilnic total este estimat în general la aproximativ 1,4-2 grame de proteine pentru fiecare kilogram de greutate corporală. O persoană de 70 de kilograme, de exemplu, nu are automat nevoie de o doză uriașă imediat după sală.

Specialiștii consideră mai important aportul total de proteine din întreaga zi și distribuirea acestuia în mai multe mese. ISSN recomandă, orientativ, porții de proteine la intervale de aproximativ trei-patru ore.

Institutul Național de Sănătate din SUA (NIH) citează recomandări similare: aproximativ 0,3 grame de proteină de calitate pe kilogram de greutate corporală după exercițiu, urmate de alte aporturi distribuite pe parcursul zilei.

10-15 grame de creatină într-o singură băutură

O altă particularitate a rețetei lui Dwayne Johnson este cantitatea de creatină. Actorul folosește între 10 și 15 grame în smoothie, o doză mai mare decât cea utilizată în mod obișnuit pentru întreținere. Creatina este o substanță produsă în mod natural de organism și depozitată în principal în mușchi. Ea contribuie la furnizarea rapidă de energie și poate îmbunătăți performanța în exercițiile scurte și intense, precum ridicarea greutăților.

Un protocol obișnuit folosit în studiile asupra creatinei presupune aproximativ 3-5 grame pe zi pentru menținerea rezervelor musculare. Unele persoane folosesc inițial o perioadă de „încărcare”, de aproximativ 20 de grame pe zi, împărțite însă în patru doze, timp de cinci-șapte zile. Ulterior se revine la 3-5 grame zilnic.

Pentru sportivii de talie mare, unele cercetări au utilizat și doze de întreținere de până la 5-10 grame zilnic. Asta nu înseamnă că 10-15 grame sunt automat periculoase pentru un adult sănătos. Înseamnă însă că o asemenea cantitate nu reprezintă doza standard necesară majorității persoanelor care fac sport.

Necesarul lui The Rock nu este necesarul tuturor

Dwayne Johnson consumă, potrivit relatărilor citate de New York Post, aproximativ 4.000 de calorii pe zi și își urmărește atent proporția de proteine, carbohidrați și grăsimi pentru a-și menține masa musculară și nivelul de activitate. Din acest motiv, un smoothie foarte consistent poate avea sens în cadrul regimului său. Dar pentru o persoană cu o greutate mai mică, antrenamente moderate și un consum energetic mult mai redus, aceeași băutură poate furniza mai multe proteine, suplimente și calorii decât sunt necesare.

Ideea importantă nu este că proteinele sau creatina trebuie evitate. Ambele pot avea un rol util în nutriția sportivă. Diferența este dată de doză. O rețetă concepută pentru un bărbat de peste 100 de kilograme, cu antrenamente intense și un necesar caloric foarte ridicat, nu devine automat rețeta potrivită pentru oricine își termină antrenamentul la sală.