Fructele ocupă un loc important într-o alimentație echilibrată, însă unele atrag în mod special atenția cercetătorilor datorită compușilor pe care îi conțin. Printre acestea se numără și strugurii, despre care un studiu recent publicat în Journal of Agriculture and Food Chemistry sugerează că ar putea merita statutul de „superaliment” datorită profilului lor nutritiv și conținutului ridicat de polifenoli, potrivit Real Simple.

Potrivit dieteticianului Avery Zenker, principalul motiv pentru care strugurii sunt considerați atât de valoroși din punct de vedere nutrițional este conținutul ridicat de polifenoli.

Acești fitonutrienți includ acizi fenolici, antocianine, flavonoide și stilbene și sunt cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante. Specialiștii spun că polifenolii contribuie la neutralizarea radicalilor liberi, molecule implicate în stresul oxidativ și în procesele inflamatorii din organism.

Numeroase dintre beneficiile asociate strugurilor sunt puse pe seama acestor compuși, care au fost studiați pentru rolul lor în sănătatea cardiovasculară, funcția cognitivă, metabolism și sistemul imunitar.

- articolul continuă mai jos -

Strugurii mov par să aibă un avantaj

Nu toți strugurii conțin aceleași cantități de compuși benefici.

Potrivit lui Avery Zenker, strugurii mov conțin cele mai mari cantități de antocianine, pigmenții care le oferă culoarea intensă și care sunt recunoscuți pentru activitatea lor antioxidantă.

„Majoritatea polifenolilor și antioxidanților din strugurii roșii și mov se găsesc în coajă. Strugurii mov conțin mai multe antocianine decât cei roșii și mult mai multe decât cei verzi”, explică specialistul.

De asemenea, cercetările citate în articol arată că strugurii mov au o capacitate antioxidantă totală mai mare decât principalele varietăți roșii și verzi.

Nu este nevoie să mănânci cantități mari

Specialiștii spun că beneficiile nu apar doar în cazul unor consumuri foarte ridicate.

Potrivit dieteticienilor, una până la două căni de struguri pe zi — aproximativ 22 până la 44 de boabe — pot furniza deja o cantitate semnificativă de compuși benefici.

Avery Zenker atrage atenția și asupra conceptului de „matrice alimentară”, adică modul în care nutrienții dintr-un aliment interacționează între ei și cu organismul.

Strugurii nu reprezintă doar o colecție de vitamine și fitonutrienți. Modul în care acești compuși sunt absorbiți și utilizați de organism depinde și de structura naturală a fructului, precum și de interacțiunea cu microbiomul intestinal.

Beneficii pentru sănătatea inimii

Michelle Routhenstein, dietetician specializat în cardiologie, spune că strugurii sunt bogați în resveratrol și proantocianidine, compuși care au fost asociați cu sănătatea cardiovasculară.

Potrivit acesteia, acești compuși pot contribui la relaxarea vaselor de sânge, menținerea tensiunii arteriale în limite normale și susținerea unor valori sănătoase ale colesterolului.

Din acest motiv, strugurii sunt frecvent incluși în recomandările privind alimentația pentru sănătatea inimii.

Ce spun cercetările despre creier

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, funcțiile cognitive se modifică în mod natural, iar memoria, viteza de procesare a informațiilor și capacitatea de concentrare pot începe să scadă treptat.

În ultimii ani, cercetătorii au analizat tot mai atent rolul alimentației în susținerea sănătății creierului, iar strugurii se numără printre fructele care au atras interes datorită conținutului ridicat de polifenoli și antioxidanți. Potrivit dieteticianului Michelle Routhenstein, varietatea de compuși antioxidanți din struguri ar putea contribui la protejarea neuronilor și la susținerea funcționării normale a creierului.

Mai multe cercetări au investigat legătura dintre consumul de struguri, suc de struguri bogat în polifenoli și performanțele cognitive. De exemplu, un studiu publicat în Journal of Agricultural and Food Chemistry a observat îmbunătățiri ale funcției neurocognitive la adulți în vârstă cu tulburări ușoare de memorie care au consumat suc de struguri Concord.

Alte cercetări și analize publicate în ultimii ani sugerează că polifenolii din struguri ar putea avea efecte neuroprotectoare prin reducerea stresului oxidativ și a inflamației, două mecanisme implicate frecvent în procesul de îmbătrânire cerebrală. Unele studii au asociat consumul regulat de compuși proveniți din struguri cu rezultate mai bune în anumite teste de memorie și atenție, însă autorii subliniază că sunt necesare studii mai ample pentru confirmarea acestor efecte pe termen lung.

Specialiștii spun că strugurii nu reprezintă o soluție miraculoasă împotriva declinului cognitiv și nu pot înlocui alți factori importanți pentru sănătatea creierului, precum somnul, activitatea fizică, stimularea intelectuală și o alimentație echilibrată. Totuși, datorită profilului lor bogat în polifenoli, aceștia sunt frecvent incluși în categoria alimentelor care ar putea susține sănătatea cognitivă pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Strugurii și microbiomul intestinal

Una dintre cele mai interesante direcții de cercetare vizează relația dintre polifenolii din struguri și microbiomul intestinal.

Potrivit lui Avery Zenker, acești compuși par să contribuie la îmbunătățirea echilibrului microbiomului, favorizând dezvoltarea unui ecosistem intestinal mai divers și mai sănătos.

În același timp, bacteriile intestinale pot influența modul în care organismul utilizează polifenolii, ceea ce sugerează o relație complexă și bidirecțională între alimentație și microbiom.

Cercetătorii subliniază însă că acest domeniu este încă în plină dezvoltare și că sunt necesare mai multe studii pentru a înțelege exact mecanismele implicate.