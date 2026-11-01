Vinul, un lux pentru români: Cât a ajuns să coste o sticlă pentru care plăteai 30 de lei în urmă cu 5 ani / „Au venit toate ca o avalanșă, prețurile au luat-o razna”

01 nov. 2026, Retail
Vinul, un lux pentru români: Cât a ajuns să coste o sticlă pentru care plăteai 30 de lei în urmă cu 5 ani / „Au venit toate ca o avalanșă, prețurile au luat-o razna”
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Prețul vinului a înregistrat o creștere spectaculoasă pe piața din România, avansând cu aproximativ 50% în ultimii cinci ani – un ritm de trei ori mai rapid decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene, potrivit Observator. Majorările au fost determinate de explozia costurilor de producție, scumpirea ambalajelor, creșterea tarifelor de transport și modificările fiscale.

Creșterile de preț au afectat direct comportamentul de cumpărare al consumatorilor, vânzările de vin înregistrând o scădere anuală de cel puțin 10%.

Sticla din Ucraina, dopurile și accizele au aruncat prețurile în aer

Producătorii interni explică faptul că presiunea pe costuri a început odată cu conflictul din Ucraina, principala piață de unde cramele din România achiziționau ambalajele din sticlă. La această problemă s-au adăugat scumpirea forței de muncă, tarifele logistice ridicate și majorările aplicate la accize, TVA și curs valutar.

„De când cu războiul de la graniţa noastră, am avut multe provocări. Mai ales din Ucraina, de unde cumpăram multă sticlă, toate preţurile au început să o ia razna şi atunci ne-am reorientat către alte pieţe. Toate au venit ca o avalanşă, inclusiv forţa de muncă s-a scumpit. Avem costuri logistice tot mai mari şi a trebuit să ne recalibrăm”, a declarat somelierul Marian Tudoran pentru sursa citată.

În consecință, cramele au aplicat majorări succesive de preț. În timp ce unii producători au ajustat tarifele cu aproximativ 7% pentru a acoperi doar inflația, alții au crescut prețurile cu până la 10%, adică o scumpire directă de 6 până la 9 lei pe sticlă de la un an la altul, din cauza costului fiecărui element de ambalare.

Segmentul cel mai căutat: Vinurile de 40–50 de lei

În prezent, cele mai vândute vinuri din România sunt cele din categoria medie, ale căror prețuri variază între 40 și 50 de lei pe sticlă. Vinurile de consum curent pornesc de la 20 de lei, în timp ce etichetele premium sau cele destinate ocaziilor speciale depășesc frecvent pragul de 100 de lei.

„Avem creşterea legată de acciză, TVA, de curs valutar. Asta impactează mai mult decât materia primă propriu-zisă”, a explicat Mihai Duca, vicepreşedintele Asociaţiei Divin.

Ce se întâmplă cu prețurile pe raft de sărbători

Vestea bună pentru consumatori este că prețurile vinului ar trebui să rămână stabile până la sărbătorile de iarnă. Producătorii nu prevăd noi scumpiri pe final de an și pregătesc chiar pachete promoționale și reduceri pentru a stimula vânzările, într-o perioadă în care consumul crește în mod obișnuit cu 15-20%.

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