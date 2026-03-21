Acest model alimentar se inspiră din două tipare dietetice cu dovezi științifice solide: dieta mediteraneană și dieta DASH, concepută pentru a reduce tensiunea arterială. În același timp, pune accent pe alimentele benefice pentru creier și recomandă limitarea celor care îl pot afecta negativ, scrie La Vanguardia.

Pe măsură ce speranța de viață crește, crește și interesul pentru strategiile care ajută la menținerea sănătății creierului pentru mai mult timp. Printre acestea, alimentația a devenit unul dintre cei mai studiați factori. În acest context, dieta MIND câștigă tot mai multă atenție în rândul neurologilor și cardiologilor ca o metodă simplă de a avea grijă de creier pe măsură ce îmbătrânim.

Potrivit Infosalus, portal de sănătate al Europa Press, acest model alimentar se bazează pe două diete bine cunoscute: dieta mediteraneană și dieta DASH. Totuși, dieta MIND a fost adaptată special pentru a proteja sistemul nervos și pentru a reduce riscul de declin cognitiv.

Cum funcționează dieta MIND

În practică, acest tip de alimentație pune accent pe alimentele care susțin sănătatea creierului și recomandă limitarea celor care o pot afecta. Printre produsele de evitat sau redus se numără dulciurile, mâncarea prăjită de tip fast-food, carnea roșie și anumite alimente ultraprocesate, asociate cu o atrofie cerebrală mai accentuată și o sănătate vasculară mai slabă.

Alimente benefice pentru creier

Dieta MIND se concentrează pe o serie de alimente considerate deosebit de utile pentru funcționarea creierului:

legume cu frunze verzi

fructe de pădure

nuci

cereale integrale

pește

leguminoase

ulei de măsline

carne de pasăre

Aceste alimente oferă nutrienți, antioxidanți și compuși antiinflamatori care pot proteja neuronii și susține funcțiile cognitive.

În schimb, se recomandă limitarea consumului de:

unt și margarină

brânzeturi

carne roșie

produse de patiserie și dulciuri

fast-food

Ce spun studiile

Mai multe studii științifice au analizat efectele acestui tip de alimentație asupra sănătății creierului. O cercetare realizată de Școala de Sănătate Publică TH Chan de la Harvard, publicată în revista „Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry”, sugerează că o combinație între dieta mediteraneană și dieta MIND ar putea încetini unele schimbări structurale asociate îmbătrânirii creierului.

Mai puțină pierdere de țesut cerebral

Pentru a aprofunda aceste concluzii, cercetătorii au analizat datele a 1.647 de adulți de vârstă medie și înaintată, participanți la Studiul Inimii din Framingham. Vârsta medie la începutul studiului era de 60 de ani, iar participanții au fost monitorizați medical și prin scanări cerebrale de-a lungul mai multor ani.

Rezultatele au arătat că, odată cu trecerea timpului, toți participanții au prezentat modificări specifice îmbătrânirii, precum:

reducerea volumului total al creierului

scăderea materiei cenușii

diminuarea hipocampului

creșterea lichidului cefalorahidian.

Totuși, persoanele care au urmat mai strict dieta MIND au prezentat o pierdere mai lentă a materiei cenușii, zonă esențială pentru procesarea informațiilor, memorie, învățare și luarea deciziilor.

Fiecare creștere cu trei puncte în scorul de aderență la această dietă a fost asociată cu o încetinire a deteriorării creierului cu aproximativ 20%, echivalentă cu întârzierea îmbătrânirii cerebrale cu circa doi ani și jumătate.

Ce alimente contează cel mai mult

Analiza a evidențiat și câteva alimente care par să aibă un rol important:

fructele de pădure au fost asociate cu o creștere mai lentă a volumului ventricular

consumul de carne de pasăre a fost legat de o pierdere mai redusă de materie cenușie.

Potrivit cercetătorilor, proteinele din carne de pasăre ar putea reduce stresul oxidativ și deteriorarea neuronală. În schimb, alimentele prăjite și ultraprocesate, bogate în grăsimi nesănătoase și compuși de glicare avansată, pot favoriza inflamația și afectarea vaselor de sânge.

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii subliniază că este vorba despre un studiu observațional, ceea ce înseamnă că nu se pot stabili relații cauză-efect definitive.

Cu toate acestea, concluziile susțin ideea că dieta MIND poate fi un model alimentar benefic pentru creier și o strategie eficientă pentru încetinirea proceselor neurodegenerative odată cu înaintarea în vârstă.