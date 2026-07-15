Comisia Europeană urmează să prezinte în perioada următoare un mecanism de protecție bilaterală pentru acordul comercial cu Australia, inspirat din cel negociat pentru acordul cu țările Mercosur. Măsura va acoperi toate produsele, inclusiv cele agricole considerate sensibile, precum carnea de vită și zahărul, informează platforma Euractiv.

Anunțul a fost făcut în Parlamentul European de Raimondo Serra, oficial în cadrul Direcției Generale pentru Agricultură a Comisiei Europene. Acesta a precizat că propunerea legislativă va fi prezentată „foarte curând”, însă nu a oferit detalii privind pragurile de import care vor declanșa activarea mecanismului de protecție.

Clauza va permite Uniunii Europene să suspende aplicarea tarifelor preferențiale și să oprească importurile la atingerea unui anumit volum, revenind la taxe vamale reduse sau zero doar în limitele stabilite.

Până acum, un astfel de instrument separat de acordul comercial propriu-zis a fost utilizat doar în cazul acordului dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur, care a stârnit numeroase critici din partea organizațiilor fermierilor europeni.

„Din perspectiva negociatorului, era foarte important să determinăm Australia să accepte acest mecanism, pe lângă sistemul de cote”, a declarat Serra în fața eurodeputaților.

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Propunerea va avea forma unui regulament european, ceea ce înseamnă că va trebui aprobată atât de Consiliul Uniunii Europene, cât și de Parlamentul European. Cele două instituții vor putea modifica textul înainte de adoptare, așa cum s-a întâmplat și în cazul mecanismului de protecție negociat pentru Mercosur, care a fost înăsprit față de varianta inițială propusă de Comisie.

Cota pentru zahăr, apărată de Comisia Europeană

În cadrul aceleiași prezentări, reprezentanții Comisiei au apărat concesiile acordate Australiei pentru produsele agricole, în special pentru zahăr.

Potrivit acordului, Australia va putea exporta anual în Uniunea Europeană până la 35.000 de tone de zahăr fără taxe vamale.

Comisia susține că această cantitate reprezintă doar 0,3% din consumul total de zahăr al Uniunii Europene și are un impact redus asupra pieței europene. În același timp, oficialii europeni afirmă că volumul este nesemnificativ și pentru Australia, al doilea cel mai mare exportator de zahăr din lume.

În plus, exportatorii australieni care doresc să beneficieze de cota preferențială vor trebui să demonstreze că respectă standarde de sustenabilitate prin intermediul unor sisteme de certificare recunoscute la nivel internațional, inclusiv Bonsucro. Potrivit lui Serra, aceasta este o condiție fără precedent într-un acord comercial al Uniunii Europene.

„Concesia acordată a fost descrisă de sectorul exportator de zahăr din Australia drept îngrozitoare. Pentru mine, ca negociator, acesta este un motiv de mândrie”, a declarat oficialul Comisiei Europene.

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Australia a fost încheiat în luna martie, însă noul regulament privind mecanismul de protecție trebuie să fie adoptat de Parlamentul European și de statele membre înainte de a intra în vigoare.