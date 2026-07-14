Începând cu 15 iulie, magazinele din Italia vor fi obligate să informeze clar consumatorii atunci când un produs are o cantitate mai mică decât înainte, însă este vândut la același preț sau la un preț similar. Măsura urmărește să combată fenomenul cunoscut sub numele de „shrinkflation”, practică prin care producătorii reduc gramajul sau volumul unui produs fără o scădere proporțională a prețului.

Noua reglementare nu interzice companiilor să reducă dimensiunea produselor, dar le obligă să informeze cumpărătorii în mod vizibil. Magazinele vor trebui să afișeze lângă produsele vizate un avertisment care să indice că ambalajul conține o cantitate mai mică decât anterior.

Anunțul va rămâne afișat pentru o perioadă determinată după modificarea produsului, astfel încât consumatorii să poată compara noua variantă cu cea veche și cu alte produse similare disponibile la raft.

Ce este shrinkflation

Fenomenul shrinkflation presupune reducerea cantității unui produs, în timp ce prețul de vânzare rămâne neschimbat sau crește foarte puțin. În practică, consumatorul ajunge să plătească mai mult pentru fiecare kilogram sau litru de produs, chiar dacă prețul afișat pare același.

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Strategia a fost folosită în ultimii ani pentru numeroase categorii de produse, de la alimente și băuturi până la detergenți și produse de igienă personală. De multe ori, ambalajul își păstrează aproape același aspect, iar diferențele de câteva grame sau mililitri sunt greu de observat.

De ce reduc companiile cantitatea produselor

Producătorii recurg frecvent la această practică pentru a compensa creșterea costurilor cu materiile prime, energia, transportul și producția, evitând o majorare vizibilă a prețului.

Autoritățile italiene consideră însă că lipsa unei informări clare poate induce consumatorii în eroare, deoarece aceștia observă mai greu o reducere de gramaj decât o scumpire directă.

Ce înseamnă noile reguli pentru consumatori

Prin noile obligații, cumpărătorii vor putea identifica mai ușor produsele al căror conținut a fost redus și vor avea posibilitatea să compare mai corect ofertele din magazine.

Măsura pune un accent mai mare și pe prețul unitar, afișat pe kilogram sau pe litru, indicator care permite evaluarea reală a raportului dintre preț și cantitate.

Autoritățile subliniază că scopul noilor reguli este creșterea transparenței pe piață, nu limitarea libertății companiilor de a-și modifica produsele. Consumatorii vor avea însă toate informațiile necesare pentru a decide dacă produsul oferă în continuare un raport bun între preț și cantitate.