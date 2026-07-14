Sara a terminat anul trecut Liceul Francez din București și a luat drumul Parisului. A ales studiile europene si internationale la Sorbone Nouvelle și, chiar dacă șocul cultural al vieții în Franța n-a fost atât de important, căci era deja cumva obișnuită cu francezii, colegi din liceu și familiile lor, despărțirea de familie și traiul de una singură n-au fost ușoare.

Iar grijile unei vieți pe cont propriu au inclus și aspectul alimentației zilnice. Pentru că este adepta unei vieți sănătoase, cum a învățat din familie, provocările au fost cumpărăturile zilnice, gătitul, dar și descoperirea unei noi rutine și a unei bucătării locale diferită de cea de acasă.

Cum e să fii student român la Paris

G4Food: Cum a fost trecerea de la bucătăria românească la cea franțuzească în viața de zi cu zi?

Sara Munteanu: Trecerea a fost destul de lină, pot să spun chiar plăcută. În loc să mănânc pâine integrală am început să îmi cumpăr multă baghetă, însă micul dejun rămâne același. În schimb, pot spune că atunci când ies în oraș chiar experimentez gastronomia franceză. Îmi place în mod deosebit steak-ul francez numit „entrecote” și aș dori să testez și picioarele de broască.

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G4Food: Care este ritualul tău de dimineață? Ai adoptat acel obicei parizian de a trece pe la boulangerie pentru un croissant cald sau un pain au chocolat înainte de cursuri?

Sara Munteanu: Trec pe la boulangerie aproape în fiecare dimineață să îmi cumpăr cafea sau un sandviș însă uneori această rutină este întreruptă de graba de a ajunge la ore.

G4Food: Cum a fost prima ta interacțiune cu celebrele cafenele pariziene? Ai deja acea „cafenea de suflet” unde mergi să înveți sau să citești?

Sara Munteanu: Nu am o cafea de suflet, chiar îmi place să testez multe locuri. Cafeaua este foarte bună, mai ales latte-ul, însă mi se pare destul de scump. În centru este la 5 euro. Însă am un loc de brunch foarte bun, se numește Kozy și se găsește în mai multe locații ale Parisului.

G4Food: Dacă ar fi să alegi un preparat franțuzesc sau mai multe care te-au cucerit și pe care să îl recomanzi oricui te vizitează, care ar fi acela?

Sara Munteanu: Cred că ar fi entrecote adică steak-ul franțuzesc, alături de orez simplu cu sare sau cu cartofi și salată.

G4Food: Ce a fost cel mai greu de acceptat sau de integrat în meniul tău?

Sara Munteanu: Cred că a fost destul de complicat să mă gândesc să mănânc multe proteine și fibre. Mi-a fost destul de greu să îmi diversific meniul, mereu mâncam cam aceeași chestie, ca de exemplu somon, creveți sau pulpe de piept cu salată. Însă în ultima perioadă, am încercat să testez și alte feluri astfel încât să nu îmi simt meniul alimentar așa de repetitiv.

G4Food: Pâinea cu unt a devenit un „reflex”?

Sara Munteanu: Da, chiar pot să zic că da. Mereu în frigider am unt și baghetă îmi cumpăr săptămânal.

G4Food: Ai avut curaj să încerci delicatesele mai „excentrice”, cum ar fi melcii sau picioarele de broască?

Sara Munteanu: Încă n-am avut curajul, însă chiar mi-ar plăcea să încerc. La început eram reținută să îmi gătesc feluri de mâncare mai excentrice sau să încerc anumite feluri la restaurant, însă începând de anul școlar viitor, chiar doresc să o fac.

G4Food: Care a fost cea mai cool ieșire pe care ai avut-o la Paris? Unde ieși de obicei cu prietenii?

Sara Munteanu: Am avut multe ieșiri care mi-au plăcut mult. Mi-a plăcut mult la ziua unei prietene de la liceu, și-a sărbătorit ziua într-un bar unde am dansat cu toții și după ne-am plimbat prin oraș chiar în seara în care a nins prima oară în Paris, în noiembrie. Îmi plac mult și ieșirile culturale, la muzee ca de exemplu la Orsay sau la „Musée de l’Orangerie”, însă și să stau la terase cu prietenii, în cluburi seara, să mă plimb prin grădinile Luxemburg sau doar să mă plimb prin oraș.

G4Food: Știm că viața de student vine adesea cu un buget limitat, iar Parisul este un oraș scump. Unde sunt în Paris locuri mai accesibile pentru studenți?

Sara Munteanu: Locurile accesibile pentru studenți sunt lângă facultăți, unde sunt multe cafenele și terase cu prețuri speciale pentru studenți. Niște zone foarte bune sunt „Cartierul Latin” și „Place de la Republique”, unde sunt foarte mulți studenți. De asemenea, există multe baruri care oferă „happy hour”, ca de exemplu în zona de Châtelet sau Marais.

G4Food: Când ești în vacanță în România, simți lipsa gastronomiei pariziene? Ce ingredient sau obicei legat de alimentație îți lipsește cel mai mult când ești acasă?

Sara Munteanu: Nu simt așa de tare o lipsă a gastronomiei pariziene, însă îmi e dor de pâinea proaspăt făcută la boulangerie.

G4Food: Ai încercat vreodată să le gătești colegilor tăi francezi sau internaționali ceva românesc? Au testat bucătăria românească, ce-au zis?

Sara Munteanu: Nu le-am gătit nimic, însă au testat sarmale aduse de acasă, gătite de mama, sau prăjituri cu ciocolată făcute tot de ea. Au fost foarte încântați și chiar plăcut surprinși de bunătatea felurilor.

G4Food: În primul tău an la Paris câte soiuri de brânză ai apucat să testezi?

Sara Munteanu: Am gustat doar camembert, nu sunt așa mare fană a brânzei.

G4Food: Dacă închizi ochii și te gândești la mirosul unui mic dejun parizian ce-ți vine în minte?

Sara Munteanu: Cred că mă gândesc la ciocolată și mirosul unei patiserii. Mă gândesc mult și la ouă și la miros de frișcă.