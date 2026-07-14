Cum a slăbit 12 kilograme un prezentator de televiziune, în doar câteva luni, mâncând sandvișuri

14 iul. 2026, Nutriție
Cum a slăbit 12 kilograme un prezentator de televiziune, în doar câteva luni, mâncând sandvișuri
Colaj foto: G4Food
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Cuprins
  1. „Dieta cu sandvișuri”, carbohidrații sunt permiși, grăsimile sunt eliminate
  2. Regula de aur pentru alegerea pâinii
  3. Sportul și susținerea familiei, piloni esențiali în procesul de slăbire

Prezentatorul unei emisiuni TV din Spania a dezvăluit cum a reușit să își transforme corpul și să scape de grăsimea abdominală cu ajutorul unui regim inedit, creat de o nutriționistă. „Mă simt mai bine ca niciodată, mai puternic și mai plin de energie. Nu sunt obsedat de aspectul fizic, dar lucrez în televiziune și este important să mă simt bine în pielea mea. Când ești bine cu tine, transmiți o energie pozitivă și celor de acasă, a declarat Ion Aramendi,” relatează ABC.

La vârsta de 49 de ani, Ion Aramendi, una dintre cele mai populare vedete ale postului spaniol Telecinco, a atras atenția tuturor cu o transformare fizică spectaculoasă. Jurnalistul a anunțat pe rețelele sale de socializare că a reușit să slăbească aproape 12 kilograme și să reducă 12 centimetri din talie, o schimbare realizată în primul rând din rațiuni de sănătate.

„Dieta cu sandvișuri”, carbohidrații sunt permiși, grăsimile sunt eliminate

Spre deosebire de curele de slăbire clasice care demonizează carbohidrații, Aramendi a urmat o strategie complet diferită, numită simbolic „dieta cu sandvișuri”, concepută de specialista Terica Uriol.

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Principiul de bază al acestui sistem nutrițional răstoarnă regulile curelor drastice:

  • Baza alimentară o reprezintă carbohidrații complecși: Orezul, pastele, cartofii și, mai ales, pâinea sunt menținute în meniu pentru a asigura energia necesară zilnic.

  • Se elimină însă grăsimile: Secretul nu constă în scoaterea pâinii din alimentație, ci în controlul riguros al grăsimilor ascunse și al sosurilor grele.

Regula de aur pentru alegerea pâinii

Nutriționista Terica Uriol explică faptul că pâinea ideală trebuie să conțină doar ingrediente simple: făină, apă, drojdie și sare. Atunci când cumpărați pâine, este esențial să verificați eticheta nutrițională: conținutul de grăsimi nu trebuie să depășească 2 grame la 100 de grame de produs.

Sportul și susținerea familiei, piloni esențiali în procesul de slăbire

Pe lângă reconfigurarea meniului, prezentatorul TV a revenit în sala de forță, beneficiind de ajutorul unei echipe de antrenori personali. Acesta a reușit să își mărească masa musculară și să scadă procentul de grăsime, jonglând în tot acest timp cu un program de filmări extrem de încărcat și cu viața de familie, fiind tatăl a trei copii.

Aramendi a ținut să îi mulțumească public soției sale, jurnalista María Amores, cea care l-a impulsionat și susținut să facă acest pas către un stil de viață mai sănătos.

„Acesta sunt eu și așa mă simt mult mai fericit. Nu vreau să devin un exemplu rigid pentru nimeni și nici să demonizez vreun tip de siluetă. Fiți fericiți așa cum sunteți! Însă, dacă vreți să vă apucați de sport și să vă îmbunătățiți sănătatea, vă încurajez din tot sufletul să o faceți”, a conchis prezentatorul.

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