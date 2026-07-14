Cel puțin 3.366 de sturioni au fost afectați de braconaj și comerț ilegal în bazinul Dunării Inferioare în perioada 2016–2025, potrivit unui nou raport al WWF. În același interval, autoritățile din România, Bulgaria și Ucraina au confiscat cel puțin 6,5 tone de carne de sturion și exemplare întregi provenite din activități ilegale, precum și 263 de kilograme de caviar.

Raportul „În plasa braconierilor: Zece ani de activități ilegale documentate la adresa sturionilor din bazinul Dunării Inferioare (2016–2025)” analizează date oficiale furnizate de autoritățile de control din cele trei state și reprezintă cea mai amplă evaluare transfrontalieră a infracțiunilor care vizează aceste specii protejate.

În total, au fost documentate 509 cazuri confirmate de infracțiuni care au implicat sturioni sau unelte ilegale de pescuit. România a înregistrat cele mai multe cazuri, 235, urmată de Bulgaria, cu 175, și Ucraina, cu 99.

„Pentru România, aceste date sunt un semnal de alarmă foarte serios. Dunărea Inferioară rămâne unul dintre ultimele refugii pentru sturionii sălbatici din Europa, iar fiecare exemplar pierdut prin braconaj reduce șansele de refacere a populațiilor”, a declarat Cristina Munteanu, coordonator național pentru conservarea sturionilor în cadrul WWF-România.

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Potrivit organizației, numărul de 3.366 de sturioni reprezintă o estimare minimă. Cercetătorii au folosit o metodologie care transformă greutatea totală a capturilor confiscate în estimări privind numărul de exemplare, deoarece în multe cazuri autoritățile au raportat doar biomasa și nu numărul peștilor. WWF avertizează că amploarea reală a fenomenului este probabil mult mai mare, întrucât numeroase capturi ilegale nu sunt depistate.

Raportul arată că toate cele patru specii de sturioni care mai supraviețuiesc în Dunăre, cega, păstruga, nisetrul și morunul, continuă să fie afectate de braconaj. Printre capturile confiscate s-au aflat și exemplare de morun de peste doi metri lungime și până la 200 de kilograme.

Un capitol aparte este dedicat Bulgariei, unde autoritățile au confiscat, în ultimii zece ani, 1.250 de șiruri de carmace, o metodă de pescuit interzisă. Aceste unelte însumează peste 45 de kilometri de linii și aproximativ 54.000 de cârlige, însă în aceeași perioadă au fost confiscate oficial doar 25 de exemplare de sturion. WWF consideră că această diferență ridică semne de întrebare privind eficiența controalelor și sistemul de raportare.

În România, județul Tulcea este identificat printre zonele în care activitățile ilegale persistă și se suprapun cu habitate esențiale pentru reproducerea sturionilor. Alte regiuni vulnerabile sunt Odesa, în Ucraina, și Vratsa, în Bulgaria.

WWF atrage atenția că, deși pescuitul sturionilor este interzis permanent în Dunărea Inferioară și în Marea Neagră, braconajul și comerțul ilegal continuă să amenințe supraviețuirea unor specii vechi de peste 200 de milioane de ani. Organizația solicită intensificarea cooperării dintre România, Bulgaria și Ucraina, îmbunătățirea monitorizării și a schimbului de informații între autorități, precum și sancționarea mai fermă a infracțiunilor împotriva faunei sălbatice.