Lidl retrage o înghețată de la vânzare. Produsul poate fi returnat fără bon fiscal

14 iul. 2026, Retail
Lidl retrage o înghețată de la vânzare. Produsul poate fi returnat fără bon fiscal
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Lidl România a retras de la comercializare un lot de înghețată Gelatelli, după ce furnizorul a semnalat posibila prezență a nucilor caju, un alergen care nu ar trebui să se regăsească în produs. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a publicat marți anunțul de rechemare, informează Mediafax.

Este vorba despre înghețata Gelatelli cu sos de cacao, bucăți de ciocolată și pastă de fistic, în ambalaj de 500 ml. Rechemarea vizează exclusiv lotul D2W48J25R1, cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027.

Potrivit ANSVSA, măsura a fost luată de furnizorul Motido GmbH & Co. KG, din cauza riscului ca produsul să conțină urme de nuci caju. Persoanele alergice la acest ingredient sunt sfătuite să nu consume înghețata, deoarece există posibilitatea apariției unor reacții alergice. Pentru consumatorii care nu suferă de alergie la caju, produsul nu prezintă un risc pentru sănătate.

Lidl România a retras deja lotul afectat din toate magazinele sale. Clienții care au cumpărat produsul îl pot returna în orice magazin Lidl din țară, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Contravaloarea va fi restituită integral.

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Rechemarea se referă doar la lotul menționat, celelalte produse din gama Gelatelli nefiind afectate de această măsură.

Consumatorii care dețin înghețata din lotul indicat și sunt alergici la nuci caju sunt sfătuiți să nu o consume și să o returneze în magazin.

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