Moringa oleifera, o plantă folosită de secole în bucătăria și medicina tradițională din Asia, Africa și Orientul Mijlociu, nu mai poate fi vândută în Australia ca aliment sau ingredient alimentar. Decizia aparține Food Standards Australia New Zealand (FSANZ), autoritatea responsabilă cu siguranța alimentelor, care spune că nu a putut stabili dacă produsul este sigur pentru consumul uman.

Hotărârea, intrată în vigoare după o evaluare finalizată în noiembrie 2025, i-a afectat pe cultivatorii australieni, care încearcă acum să obțină anularea interdicției printr-o nouă cerere depusă la autorități, potrivit ABC News.

De ce a fost interzisă moringa

FSANZ a analizat documentația depusă de compania Noosa Organica Pty Ltd și studiile științifice disponibile înainte de a lua decizia.

Potrivit autorității, evaluarea a ridicat semne de întrebare privind posibile efecte asupra funcției reproductive observate în studii pe șoareci, dar și rezultate contradictorii referitoare la potențialul genotoxic al plantei.

În plus, datele privind siguranța consumului păstăilor și uleiului de moringa au fost considerate insuficiente.

„Decizia subliniază că este nevoie de dovezi științifice solide și de înaltă calitate atunci când se solicită aprobarea unor alimente noi”, a transmis FSANZ.

- articolul continuă mai jos -

Autoritatea a precizat că, în lipsa unor studii suplimentare efectuate pe oameni, nu poate stabili o doză sigură de consum.

Ce se întâmplă acum cu produsele care conțin moringa

Interdicția vizează comercializarea frunzelor, păstăilor tinere și uleiului de Moringa oleifera ca alimente sau ingrediente alimentare.

Produsele importate pot fi distruse la frontieră sau reexportate.

În schimb, suplimentele alimentare și produsele terapeutice care conțin moringa pot rămâne pe piață dacă sunt înregistrate la Therapeutic Goods Administration (TGA), instituția australiană care reglementează medicamentele și produsele terapeutice.

Cultivatorii speră ca decizia să fie schimbată

Gary Duffy, unul dintre cultivatorii australieni de moringa, conduce demersurile pentru schimbarea deciziei și a depus o nouă cerere către autorități.

„Existența noastră depinde de aprobarea acestei cereri”, spune agricultorul.

El afirmă că piața australiană era alimentată în principal cu produse importate și că fermierii locali doreau să acopere această cerere prin producție internă.

Totuși, reprezentanții Departamentului australian al Sănătății au precizat că decizia adoptată nu poate fi suspendată sau revizuită, iar analiza noii cereri ar putea dura până la doi ani.

Investiții puse în pericol

Și alți cultivatori spun că interdicția le-a afectat afacerile.

Joel Molloy a investit într-o fermă de moringa chiar înainte ca autoritățile să anunțe decizia.

„Am investit tot ce aveam în această fermă. Sunt zece ani de muncă, iar peste noapte totul a dispărut. Este o lovitură grea”, afirmă agricultorul.

Acesta susține că producătorii nu au fost consultați înainte de adoptarea măsurii.

Un aliment cu tradiție în multe țări

Moringa oleifera este cunoscută și sub numele de arborele de hrean (drumstick tree). Frunzele, păstăile și semințele sunt utilizate de sute de ani în bucătăriile din India, Asia de Sud-Est, Africa și Orientul Mijlociu.

Potrivit Vandanei Gulati, cercetător în domeniul plantelor medicinale la University of New England, planta este apreciată pentru conținutul său de compuși bioactivi.

„Uleiul extras din semințe conține numeroși fitocompuși cu proprietăți benefice, iar în cultura indiană frunzele sunt folosite la curry, iar păstăile sunt utilizate frecvent în preparatele culinare”, explică aceasta.

Specialista spune că moringa este considerată un „superaliment” în cultura indiană, însă înțelege de ce autoritățile solicită dovezi suplimentare privind siguranța consumului în populațiile care nu au un istoric îndelungat de utilizare.

Siguranța alimentelor rămâne prioritară

Consultantul din industria alimentară Courtney Stewart consideră că abordarea autorităților este justificată.

„Rolul FSANZ este să se asigure că toate alimentele sunt sigure pentru consum. Până când nu există suficiente date care să demonstreze siguranța pe termen lung, este firesc să adopte o abordare prudentă”, spune aceasta.