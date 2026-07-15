Marcă înregistrată la OSIM din 2014, lubenița de Gottlob este din nou la mare căutare în vestul țării. Sezonul a început oficial în urmă cu două săptămâni, iar pepenii timișeni și-au făcut deja simțită prezența în piețe și pe tarabe. Agricultorii din Timiș au început să culeagă gustoasele fructe încă de la sfârșitul lunii iunie. După un an 2025 foarte bun, sezonul acesta vine însă cu noi provocări.

„Fiecare an are minusurile și plusurile lui. Temperaturile lunii mai au fost destul de scăzute, când lubenița era în tunel, și am avut unele plante care au suferit. Problemele majore au venit după ce am desfăcut foliile și am lăsat fructele la liber, pentru că au venit ploile și temperaturile scăzute din timpul nopții, astfel că lubenițele nu mai legau. La prima tură, roadele au fost mai mici. Cele care trebuiau să ajungă la 12 kilograme au avut doar nouă kilograme. Dar acum sunt și lubenițe din acelea mari”, a declarat Nicu Crețu, unul dintre cei mai importanți producători de lubeniță din Gottlob.

Importurile au prăbușit prețurile

Fermierii continuă să resimtă presiunea economică. Principala lor problemă este că supermarketurile au fost inundate cu lubeniță adusă din Grecia, vândută la prețuri mult mai mici. În aceste condiții, și producătorii din Gottlob au fost nevoiți să reducă prețurile, chiar dacă cheltuielile de producție au crescut considerabil.

„Este un an foarte ciudat. Au apărut foarte multe importuri, ceea ce a dus la scăderea accentuată a prețurilor încă de la începutul sezonului. Prețurile din magazine sunt, de regulă, specifice sfârșitului lunii iulie, când lubenița din România este în plin sezon. Anul acesta prețurile sunt foarte mici. Nu știu cum pot fi atât de ieftine cele din import. Singurul argument este că aceste lubenițe nu sunt de calitatea I, ci de calitatea a II-a sau a III-a, ceea ce ar justifica, într-o oarecare măsură, prețurile scăzute.

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Pentru noi, costul de producție a crescut cu aproximativ 15-20% față de anul trecut, iar prețul lubeniței este acum cu aproape 30% mai mic. Producem mai scump și vindem mai ieftin. Acesta este un mare dezavantaj”, a mai spus Nicu Crețu.

Tot mai puține hectare cultivate

Din păcate, tendința începută în urmă cu câțiva ani continuă: suprafața cultivată cu lubeniță la Gottlob este în continuă scădere. Dacă în urmă cu aproape un deceniu existau aproximativ 400 de hectare cultivate, în 2021 se mai lucrau doar 150 de hectare, iar în prezent suprafața a coborât sub pragul de 100 de hectare.

„Anul trecut noi am avut 6,5 hectare, iar anul acesta am ajuns la 4,5 hectare. Acum doi ani am avut zece hectare, iar acum trei ani aveam 12 hectare. Reducem suprafețele cultivate. Totuși, faptul că anul trecut a fost un sezon foarte bun a încurajat și alte persoane să planteze. Avem mai mulți cultivatori, dar, după cum arată sezonul, vor fi dezamăgiți.

Eu personal am câțiva prieteni pe care i-am îndrumat și învățat cum să cultive, dar încă nu au ajuns la recoltat și sunt deja dezamăgiți. Lubenița de Gottlob însă nu dispare. Va rămâne mereu cea mai bună lubeniță, datorită pământului, tradiției și modului în care noi o cultivăm. În familia mea este o tradiție de 75 de ani. Cât timp voi fi aici, voi cultiva lubeniță”, a mai spus Nicu Crețu.

Festivalul Lubeniței nu va mai avea loc

Din nefericire, tradiționalul Festival al Lubeniței de la Gottlob, organizat la sfârșitul lunii iulie pentru promovarea brandului local, nu va mai avea loc în acest an.

Primăria a fost nevoită să renunțe la organizarea evenimentului din cauza constrângerilor financiare, în condițiile în care comuna trebuie să susțină numeroase proiecte de infrastructură aflate deja în derulare.

Este doar a doua oară când Festivalul Lubeniței este suspendat, prima fiind în perioada pandemiei de COVID-19.