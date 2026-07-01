Timp de mii de ani, comunitățile aborigene din Tasmania au trăit din ceea ce ofereau pădurile, coastele și oceanul: fructe sălbatice, semințe aromate, scoici, stridii și abalone. Astăzi, după aproape două secole în care multe dintre aceste tradiții au fost împinse la margine de colonizare, ingredientele indigene revin în piețe, restaurante și experiențe gastronomice care atrag turiști din întreaga lume. National Geographic include sudul Tasmaniei pe lista celor mai interesante destinații gastronomice ale anului 2026.

În sudul Tasmaniei, alimentele indigene au făcut parte din viața comunităților locale timp de mii de generații. Semințele de wattleseed, cu aromă asemănătoare cafelei, plantele sălbatice, fructele de coastă și numeroase specii marine reprezentau baza unei culturi alimentare strâns legate de natură.

Odată cu colonizarea britanică începută în 1803, multe dintre aceste practici au fost abandonate sau interzise. Comunitățile aborigene au fost relocate, iar accesul la resursele tradiționale a devenit limitat.

- articolul continuă mai jos -

Astăzi, însă, Tasmania încearcă să recupereze o parte din această moștenire. Organizații locale, ghizi culturali și bucătari promovează din nou ingredientele indigene și poveștile din spatele lor.

Ingredientele aborigene care revin în restaurante și piețe

În Hobart, capitala Tasmaniei, piața Farm Gate Market a devenit unul dintre locurile unde vizitatorii pot descoperi produse locale inspirate din tradițiile aborigene. Printre acestea se numără făina din wattleseed, fructele native și diverse plante aromatice utilizate de generații întregi.

În paralel, comunitățile indigene au reluat recoltarea și comercializarea abalone-ului, o specie de moluscă extrem de apreciată în regiune și considerată un aliment important în cultura locală.

Un alt proiect urmărește refacerea populațiilor de stridii Angasi, o specie nativă ale cărei cochilii au fost descoperite în situri arheologice vechi de secole.

Bucătarii transformă ingredientele locale în experiențe gastronomice

Redescoperirea ingredientelor indigene a ajuns și în restaurante.

La The Agrarian Kitchen, unul dintre cele mai apreciate restaurante din Tasmania, chef Rodney Dunn folosește produse locale și tehnici moderne pentru a pune în valoare ingrediente tradiționale. Printre preparatele emblematice se numără tartarul de wallaby, un animal specific Australiei.

În Huon Valley, chef Analiese Gregory intenționează să aducă în prim-plan ingrediente culese chiar de ea, inclusiv abalone pescuit din apele locale.

La restaurantul Oirthir, situat în Bream Creek, meniurile sunt construite în jurul ingredientelor native ale regiunii, de la plante sălbatice până la alge marine și produse provenite din ecosistemele de coastă.

O destinație gastronomică diferită de orice altceva în Australia

Pentru turiști, Tasmania oferă astăzi mai mult decât peisaje spectaculoase și natură sălbatică. Regiunea propune o incursiune într-una dintre cele mai vechi culturi alimentare ale lumii, prin piețe locale, tururi culinare, restaurante și experiențe de foraging.

Potrivit National Geographic, interesul tot mai mare pentru ingredientele indigene și pentru tradițiile culinare aborigene transformă sudul Tasmaniei într-una dintre cele mai interesante destinații gastronomice ale momentului.

„Când merg pe aceste meleaguri, văd straturi întregi de cunoaștere”, spune Kitana Mansell, reprezentantă a organizației Palawa Kipli. Pentru localnici, gastronomia nu înseamnă doar mâncare, ci o legătură vie cu istoria și identitatea locului.