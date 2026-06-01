Copiii persoanelor care ajung să trăiască până la 100 de ani par să aibă obiceiuri alimentare ceva mai sănătoase decât alți adulți de vârste similare, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Boston, notează Euronews.

De-a lungul timpului, numeroase cercetări au arătat că urmașii centenarilor moștenesc adesea o parte dintre avantajele asociate longevității, având un risc mai redus de boli cardiovasculare și alte afecțiuni asociate înaintării în vârstă. Noua analiză a încercat să răspundă unei întrebări mai simple: ce mănâncă, de fapt, aceste persoane?

Rezultatele sugerează că alimentația lor este ceva mai apropiată de recomandările actuale pentru o dietă sănătoasă decât cea a altor adulți de vârste similare.

Studiul a analizat alimentația a peste 450 de persoane

Cercetătorii au evaluat chestionarele alimentare completate de 457 de participanți incluși în New England Centenarian Study, unul dintre cele mai ample proiecte de cercetare dedicate familiilor cu longevitate excepțională.

Majoritatea participanților erau copii ai unor persoane care au depășit vârsta de 100 de ani. La momentul completării chestionarelor, în 2005, vârsta lor varia între aproximativ 45 și peste 90 de ani, media fiind în jur de 75 de ani.

Analiza a arătat că aceștia au obținut scoruri mai bune decât alte grupuri comparabile de adulți în vârstă din Statele Unite în mai multe sisteme recunoscute de evaluare a calității alimentației, inclusiv unele asociate cu prevenirea bolilor cronice, sănătatea creierului și sustenabilitatea alimentară.

Fructele și legumele se numără printre punctele forte ale dietei

Cea mai bună performanță a fost observată la capitolele consum de fructe, legume, verdețuri și fasole.

Participanții au obținut, de asemenea, scoruri bune în ceea ce privește consumul de fructe de mare și alte surse de proteine considerate de calitate.

În plus, cercetătorii au observat că aceștia tind să limiteze mai bine consumul de sodiu, zahăr adăugat și cereale rafinate comparativ cu alte grupuri de adulți în vârstă analizate anterior.

Alimentele care lipseau din alimentație

Chiar dacă rezultatele au fost în general favorabile, dieta participanților nu era perfectă.

Studiul a arătat că mulți dintre ei nu atingeau nivelurile recomandate pentru consumul de cereale integrale, leguminoase, produse pe bază de soia și nuci.

Aceste alimente sunt recomandate de numeroase organizații internaționale de sănătate deoarece sunt asociate cu un risc mai redus de boli cronice și cu o stare generală mai bună de sănătate.

Educația a influențat calitatea dietei

Unul dintre cele mai clare rezultate ale cercetării a fost legătura dintre nivelul de educație și calitatea alimentației.

Persoanele cu un nivel mai ridicat de educație au obținut, în general, scoruri mai bune la toate sistemele de evaluare analizate de cercetători.

Autorii studiului consideră că educația nutrițională ar putea avea un rol important în îmbunătățirea obiceiurilor alimentare ale adulților în vârstă, inclusiv prin dezvoltarea unor competențe practice precum citirea etichetelor alimentare sau gătitul acasă.

Alimentația nu explică singură longevitatea

Cercetătorii subliniază că rezultatele nu demonstrează că alimentația este cauza longevității observate în aceste familii.

Studiul este observațional și s-a bazat pe informații raportate de participanți la un singur moment în timp. În plus, grupul analizat era format în mare parte din persoane cu studii superioare și provenea dintr-o populație relativ omogenă, ceea ce limitează aplicarea concluziilor la întreaga populație.

Cu toate acestea, rezultatele sugerează că persoanele provenite din familii longevive tind să aibă modele alimentare mai apropiate de recomandările actuale privind alimentația sănătoasă.

Ce concluzii au tras cercetătorii

Autorii studiului spun că sunt necesare măsuri care să faciliteze accesul la alimente precum cerealele integrale, leguminoasele și nucile, dar și programe de educație nutrițională dedicate adulților în vârstă.

Deși cercetarea nu oferă o formulă sigură pentru a ajunge la 100 de ani, ea sugerează că alimentația familiilor longevive include mai multe fructe, legume și surse de proteine de calitate și mai puține alimente bogate în zahăr adăugat, sodiu și cereale rafinate.