Odată cu începutul verii, afinele revin în centrul atenției, fiind printre cele mai apreciate fructe ale sezonului. Mulți cumpărători aleg instinctiv fructele cele mai mari, considerând că acestea sunt și cele mai dulci sau mai gustoase. Specialiștii spun însă că realitatea este adesea exact invers, potrivit Tasting Table.

Potrivit unor experți din domeniul culinar, dimensiunea afinelor nu este întotdeauna cel mai bun indicator al calității. În multe cazuri, fructele mai mici pot avea o aromă mai concentrată și un gust mai intens decât exemplarele foarte mari.

De ce afinele mai mari nu sunt neapărat mai bune

Florencia Cusumano, chef și coordonatoarea laboratorului de cofetărie Butler Bakeshop din New York, explică faptul că afinele foarte mari pot conține mai multă apă și pot avea un gust mai puțin intens.

În schimb, fructele mai mici dezvoltă adesea o dulceață mai concentrată și o aromă mai pronunțată. Cu alte cuvinte, în cazul afinelor, dimensiunea nu garantează savoarea.

Afinele sălbatice, exemplul perfect

Afinele sălbatice sunt adesea considerate dovada că fructele mici pot avea avantaje importante. Acestea cresc natural în anumite regiuni și sunt considerabil mai mici decât majoritatea afinelor cultivate comercial.

Specialiștii explică faptul că au un raport mai mare între coajă și pulpă, ceea ce contribuie atât la concentrația de antioxidanți, cât și la aroma lor mai intensă și mai parfumată.

Din acest motiv, afinele sălbatice sunt apreciate în deserturi, smoothie-uri și chiar în unele dressinguri sau sosuri pentru salate.

Cum alegi cele mai bune afine din magazin

În loc să urmărești doar mărimea fructelor, experții recomandă să fii atent la uniformitatea lor.

O caserolă care conține afine de dimensiuni foarte diferite poate indica o recoltă neuniformă sau grade diferite de maturare. În astfel de situații, unele fructe pot fi prea moi și lipsite de gust, în timp ce altele pot fi încă acrișoare.

La cumpărare, este recomandat să alegi afine cu o culoare albastru-închis spre mov, cu aspect uniform și coajă fermă, netedă. Fructele trebuie să fie uscate și să nu prezinte urme de zdrobire sau exces de umiditate în ambalaj.

De ce gustul poate varia de la o caserolă la alta

Mărimea afinelor este influențată de numeroși factori, inclusiv cantitatea de apă, expunerea la soare și soiul cultivat.

În plus, pe piață există numeroase varietăți de afine, iar tipul exact al fructelor nu este menționat întotdeauna pe ambalaj. Din acest motiv, două caserole aparent similare pot avea gusturi foarte diferite.

Pentru consumatori, concluzia este simplă: atunci când vine vorba despre afine, mai mare nu înseamnă neapărat mai bun. Uneori, cele mai mici fructe sunt și cele care oferă cea mai intensă aromă.